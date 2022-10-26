تصريحات صادمة.. بعد نقلها للخارج وهي في غيبوبة .. طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص يصدم الجميع ويؤكد هذا الأمر! ماذا حدث!

تشهد الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، تطورات متسارعة خاصة بعد الكشف عن دخولها في غيبوبة بعد نقلها للعلاج في أحد أكبر مستشفيات القاهرة.



وتداولت وسائل إعلام دولية خبر دخول الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في غيبوبة بالمستشفى الذي تتلقى فيه العلاج من الإدمان. فيما قالت أخرى أنها غادرت التراب المصري نحو وجهة لم يتم ذكرها.

وأفاد موقع " إرم نيوز" عن مصدر من الفريق المعالج لشيرين بتدهور الحالة الصحية للفنانة داخل المستشفى، وأشار إلى أنها تعاني من حالة نفسية سيئة،

ما قد يستدعي نقلها إلى مستشفى أكثر حداثة لمساعدتها حال إصابتها بـ أي انتكاسة صحية خلال فترة علاجها من الإدمان.



وأكد المصدر الطبي أن النجمة الشهيرة رفضت في البداية العلاج المقرر لتخليصها من الإدمان، وامتنعت عن تناوله، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية، الأمر الذي دفع الفريق الطبي لاستخدام القوة وإجبارها على تناوله.



وأشار إلى إمكانية نقل شيرين إلى مستشفى لـ علاج الإدمان أكثر تطوراً من المستشفى الذي تتواجد فيه، تحسباً لوقوع أيِّ طارئ، وذلك بـ طلب من شقيقها الأكبر السيد محمد عبد الوهاب.



وأكد المصدر أن النجمة المصرية ممنوعة من الزيارة، بـ خلاف ما يشاع حول استقبالها لابنتيها " هنا ومريم"، كما أوضح أنها ممنوعة من استخدام الهاتف المحمول.