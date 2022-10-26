هذه السيدة كانت أجمل فنانة في عصرها.. تزوجت كمال الشناوي 30 يوماً والثاني غير دينه ليتزوجها وشقيقتها فنانة شهيرة.. هل تعرفتم عليها ؟

ولدت نور الحياة علي آجا المعروفة فنياً باسم عفاف شاكر عام ١٩٢٩، في تركيا، لأم مصرية من أصل تركي تدعى خديجة، ووالدها من عائلة ثرية بتركيا ويدعى علي آجا وكان أميراً في الأسطول البحري التركي، وعائلتها مسلمة لذلك فهي تحمل الديانة الإسلامية.

وتزوجت من أحمد كمال الدين شاكر، ثم أنجبا كل من محمد شاكر، فاطمة شاكر أو الفنانة الراحلة شادية، وطاهر شاكر.

وبدأت عفاف شاكر بالعمل في الفن قبل أختها شادية، وأول ظهور لها كان عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة" الذي لعب بطولته يوسف وهبي وفاتن حمامة، كما ظهرت في نفس العام من خلال فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني، والذي يعتبر أشهر أدوارها في السينما، إلى أن ظهرت أختها شادية على الساحة لتتخطى شهرتها ونجاحها، الجميع بما فيهم أختها عفاف.

تزوجت عفاف شاكرمن الفنان الراحل كمال الشناوي، حيث أستمر زواجهما 30 يوماً، وفقا لبعض المصادر الفنية، ثم انفصلا وتزوجت عفاف بعد ذلك من طبيب سوداني يدعى رؤوف إبراهيم وهو مسيحي غير ديانته من أجل الزواج منها/ وهاجرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها ابن منه يدعى أشرف.