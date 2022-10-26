الإعلامية بسمة وهبة تفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. وأكدت ان اللي معايا مرضتش أخرجه لهذا السبب!!

فجرت الإعلامية بسمة وهبة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة شيرين عبدالوهاب وطابقها حسام حبيب ، وذلك بعد إتهامه بأنه المدين في تعاطيها المخدرات ، وجاء ذلك من خلال لقائها ببرنامج Et بالعربي.

وقالت بسمة وهبة:" انا مش بحب أحكي علاقاتي مع الناس وأني أنشرها، وشيرين عبد الوهاب ليها عندي فويسات وكنت هنزلها عندي في البرنامج".

وأكدت : "أنا مرضتش لأنه مش هيضيف ليها، وشيرين مجني عليها وضحية وإنسانة طيبة جدًا، وحسام مش زي ما الناس فاكرة أنا عارفة قصة حسام ومقدرش أتكلم عشان مخدتش أذنه، وهو عنده شئ بيخليه يزعق لـ شيرين طول الوقت، ولكن مش بيتعاطى المخدرات".

وجدير بالذكر ان تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك بعد أزمتها مع أسرتها واتهامها بالإدمان، مما أدى الى وضعها في أحد المستشفيات النفسية بمصر الجديدة.