تغير شكلها وملامحها كلياً.. شاهد نبيلة عبيد تصدم الجمهور في أول ظهور لها بدون الباروكة ..لن تتخيل كيف ظهرت!

نجمة مصر الأولى، لقب اشتهرت به الفنانة نبيلة عبيد طوال عقود ماضية، بسبب موهبتها التي بدأت كبيرة، وبراعتها فى تقديم كل الأدوار التي أسندت إليها في أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.



ولن تجد شخصية واقعية إلا وجسدتها نبيلة عبيد، صاحبة التاريخ الفني الطويل، وفضلا عن أعمالها الفنية التي كانت دائما محل إعجاب الجمهور، حاصدة جوائز عديدة على مدار تاريخها،

كما أثارت الجدل بين حين وآخر حول زيجاتها، وأيضاً حول بعض أدوارها.وقد تداول ناشطون صورة قديمة للفنانة نبيلة عبيد والشهيرة بأنها ترتدي الباروكة ذات اللون الأحمر.

وتظهر نبيلة في الصورة بدون باروكة وظهر شعرها الحقيقي وأدهش بجماله الجمهور.