تصريحات من العيار الثقيل.. معاه توكيل رسمي يبيع كليتها!! تطورات أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وما فعله حسام حبيب انفضح للجميع !

خرجت الصحفية نضال الاحمدية عن صمتها وفجرت مفاجات جديدة بشأن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب.



وقالت نضال الأحمدية في تصريحات عبر مجلة الجرس بأن شيرين قامت بإجراء توكيل رسمي لشقيقها محمد، ويتمكن من خلاله بيع كليتها وممتلكاتها وصوتها أيضًا.

وتابعت: أخوها ماسرقهاش في جنيه، وقام ممحمد بتمزيق التوكيل العام التي منحته لها شيرين عبد الوهاب.



ووجهت نضال الحديث لحسام قائلة: أنت سبت ليه شيرين مين كان بيجيب ليها السم الهاري ليه مودتهاش المستشفى زي ما عمل أخوها؟.



واستكملت:حسام أبعد شيرين عن الكل بينما يتباهى مع عمرو أديب بأهله ومكانتهم في المجتمع، وعاد إلى شيرين متسلسلًا كمريض نرجسي والنرجسي حين يلتقط بالضحية يستمتع بمص دمائها.

وكشفت: شيرين كانت بتدفع المال لوالدة حسام وتصرف عليها، وما قالته لي شيرين عن حلق شعرها ليس كما صرحت به على الشاشة.



وأضافت: حين عاد حسام إلى شيرين كان هدفه السيطرة عليها بعدما تغيرت من ناحيته 180 درجة بعدما طلقته.



واستكملت نضال حديثها: انت سبت شيرين ليه؟ وليه مخدتهاش على المستشفى أو سفّرتها برا، شيرين عبد الوهاب في 2014 كانت بتبعتلي دوا وكان أعشاب هو ده اللي كانت بتاخده فهل كانت مدمنة قبل حسام؟.



وختمت نضال حديثها مؤكدة أن حسام كان يسخر من شيرين لانها لا تعرف الانجليزية وكان يشعرها أنها مزبله ولا شئ لانها لا تعرف لغات مثله.