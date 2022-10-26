طبيب شيرين عبد الوهاب يبكي على الهواء!! ما كشفه عن وضعها في وحدة علاج الإدمان صدم الملايين!!

دخل الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب في نوبة بكاء على الهواء خلال آخر حوار تلفزيوني معه.

وأجهش الطبيب بالبكاء أثناء عرض صورة له تجمعه مع والدته التي توفت منذ عامين.

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جاء ذلك خلال حواره على فضائية “الحدث اليوم” على الهواء حزنًا على والدته. معلقًا “والدتي اتوفت بقالها سنتين مفيش زي الأم رغم أن والدي توفى منذ 15 سنة ولكن أمي كانت مهمة”.

وعلّق الدكتور نبيل عبدالمقصود، الحديث عن حالة الفنانة شيرين عبد الوهاب الصحية بعد دخولها المستشفى بسبب المخدرات.

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب: "التعامل مع المريض فن، بيفتقده البعض، ويحترفه الآخرون، التعامل مع المريض مهم جدا، تخيل إني بتعامل مع مريض هو أصلا كلكيعة مشاكل، والمرضى اللي بيتعاطوا أو اللي وصلوا لمرحلة الإدمان، من وجهة نظري، دول مش مجرمين دول مرضى، ومحتاجين حد يطبطب عليهم، محتاجين حنية، محتاجين تحسسهم بآدميتهم، محتاجين معاملة فيها رقي وتخليهم يحبوك، ولو حبوك هيعلمولك كل اللي إنت عايزه".

وكانت أثارت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات شقيقها بأنه اضطر إلى إدخالها إلى المستشفى لعلاجها من الإدمان بعد أزمتها مع حسام حبيب.