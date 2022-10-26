من نجمة شهيرة وجميلة الى بائعة متجولة..مأساة فنانة مصرية مات زوجها النجم الشهير فباعت الجبن والفول بعد أن جاع أطفالها!

لا أحد ينكر أنها واحدة من جميلات السينما التي تعلقنا بجمال ملامحها وعيونها الزرقاء منذ فيلم آيس كريم في جليم عام 1992 مع عمرو دياب،

بعد أن اكتشفها المخرج خيري بشارة وقتها، حتى أصبحت واحدة من أشهر نجمات الدراما المصرية.

ولا ننسى أدوارها في "أرابيسك"، "

حياة الجوهري"، "حلم الجنوبي"، "امرأة من زمن الحب" و"في ايد أمينة" و"الشوارع الخلفية" ومن ثم "موجة حارة"، حتى كان آخر ظهور لها في "تحت السيطرة" منذ من ما يقرب من 7 أعوام.

بشكل مفاجئ ابتعدت جيهان فاضل عن الأضواء منذ سنوات طويلة، حتى أنها تركت مصر تمامًا وانتقلت للعيش بكندا دون معرفة الأسباب، نُشر أنها فعلت ذلك بعد أن مرّت بظروف قاهرة وفاة

زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي في عام 2012، ووقوع أعباء تربية أولادهما الثلاثة أدهم وزياد وعالية عليها بمفردها، إلى جانب قلة الأعمال التي شاركت فيها قبل سفرها، وربما لأسباب مختلفة.



واعتزلت الفنانة المصرية جيهان فاضل الفن، وهاجرت إلى كندا لتعمل كبائعة في أحد المحلات التجارية، بعد أن عانت من أزمات مالية متلاحقة، فضلًا عن وفاة زوجها عام 2012،

التي أصابتها بانتكاسة نفسية.وأثارت صورة لها نشرها أحد الصحفيين على فيسبوك جدلا كبيرا ظهرت فيها جيهان فاضل في متجر صغير بمدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا، وقال إنها تعمل هناك وإن اسمه “طيبة”.



وأضاف إنها “تصرف منه على نفسها وتعول أولادها الثلاثة من دون اللجوء إلى أحد أو استسهال طريق آخر”.

يذكر أن هذا العمل هو الثاني لجيهان بعد عملها بأحد المطاعم المتخصصة في تقديم الأكلات المصرية مثل الفول والطعمية مباشرة بعد وصولها لكندا عام 2016.



وتعمل جيهان بأجر يومي زهيد من أجل قضاء يومها مع أبنائها، وتحرص على ارتداء الكمامة التي تخفيها عن الزبائن العرب والمصريين من مرتادي المحل.وولدت الفنانة جيهان فاضل في مدينة القاهرة عام 1973 لأب مهندس معماري وأم تعمل أستاذة في الجامعة.



أثناء دراستها في الجامعة الأمريكية، اكتشفها المخرج خيري بشارة وطلب منها المشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب وسيمون وعزت أبو عوف عام 1992.