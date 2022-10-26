ماحقيقة ظهور دينا خطيبة أبو هشيمة الجديدة تظهر للعلن وتخطف الأنظار بجمالها الخرافي.. والجمهور: معقولة دي مصرية!

منذ انفصاله عن ياسمين صبري ارتبط اسم أحمد أبو هشيمة بالعديد من الحسناوات، آخرهن مهندسة أمريكية ذات أصول مصرية تدعى دينا أيمن.

ومؤخرا انتشرت شائعات تفيد بوجود علاقة عاطفية بين أحمد أبو هشيمة ودينا أيمن، بعد تواجدهما في إبيزا الإسبانية في الوقت نفسه، حيث نشر أبو هشيمة عدة صور له من الجزيرة، ولاحظ المتابعون أن دينا تتواجد في المكان نفسه وفق حسابها الشخصي على إنستغرام.

وما زاد الشكوك أكثر، متابعة أبو هشيمة لحساب إيمان على إنستغرام، ووضع بعض علامات الإعجابات على صورها في الفترة الأخيرة، ما قد يشير إلى أنها قد تكون حبيبته المرتقبة.



وانهالت التعليقات على الصور التي شاركها أبو هشيمة له خلال إجازته، فكتبت إحداهن: ”شكلك جاي تقابل دينا ايمن هنا قفشناك واضحة“.



وأضافت أخرى تعليقًا، تُشير من خلاله إلى صورة لإيمان مُرتديةً فستانا بنقشة جلد النمر (التايغر)،

وكتبت: ”مجرد تشجيع ودعم ليها مش اكثر بس الباين انها فهمها لي لايكات والفلو غلط هو اللي خلها تخلع الحجاب وتلبس التايجر وتجي لاسبانيا خفيفة اووى البنت ده“.



وتأتي شائعة علاقة أبو هشيمة وإيمان، بعد اننتشار تكهنات حول عودة ياسمين وأبو هشيمة لبعضهما بعد نشر الفنانة ورجل الأعمال صورا لهما ظهرا فيها بالأجواء ذاتها،

حيث علق متابعون أن الثنائي قد يكونا عادا لبعضهما ويستمتعان بوقتهما ولا يريدان الإعلان عن ذلك.

فيما ذكر طرف آخر من الجمهور أن الثنائي السابق حاولا المحافظة على علاقة الصداقة بينهما رغم انفصالهما عاطفيا، على غرار العديد من نجوم الفن والمشاهير الذين تتحول علاقة الزواج بينهما إلى صداقة بعد الطلاق.