سبب كره محمد لطفي للزعيم أنفضح أخيراً.. هذا ما فعله به فأقسم أن لا يغفر له مدى الحياة!!

قال الفنان محمد لطفي أنه لم يتعاون مع الفنان عادل إمام منذ عدة سنوات، إلا أنه أثناء التحضير لمسلسل «مأمون وشركاه»، طلب مني المخرج رامي إمام أن أشارك في بطولة العمل بدور شخص ملتزم دينياً يتحول في النهاية إلى إرهابي.

وأضاف لطفي في تصريحات سابقة: "اعترضت على السيناريو، والتقيت بالفنان عادل إمام لأخبره عن أسباب اعتراضي، إلا أنني فوجئت بتوجيه الزعيم عدداً من الشتائم والسباب لي، حيث قال «أنت تشتغل من غير ما تعترض.. أي شخص يتمنى أنه يشتغل معايا».

وأوضح لطفي أنه لم يصمت على تجاوزات عادل إمام في حقه، ووجه له بعض الانتقادات، حتى تحول الأمر إلى مشاجرة كبيرة، تدخل لإنهائها المنتج تامر مرسي ونجله رامي إمام.

وتابع لطفي أنه منذ ذلك الوقت وهناك خلاف كبير بيني وبين الفنان عادل إمام الذي أصبح يكرهني بشكل كبير منذ هذه اللحظة.