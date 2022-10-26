جمالها ساحر يفوق الخيال .. هذه الطفلة الصغيرة تزوجها الرئيس السابق سرًا واخفاها عن الجميع..فمن تكون؟

رغم مرور نحو 19 عاما منذ اعتزالها الفن ، إلا أن الجمهور ما يزال يتداول بعض من أعمالها وصورها ، وقصة زواجها سرا من الرئيس المصري الراحل ، محمد حسني مبارك .

إنها النجمة إيمان الطوخي ، التي سحرت بجمالها مسؤولين من العيار الثقيل ونجوم الفن والجماهير ، وبعد دخولها مجالات الغناء والتمثيل والإعلام ، انتشرت أنباء ارتباط الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بها سرًا .

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، صورة من طفولتها ، كانت قد نشرتها عام 2017 بمناسبة عيد ميلادها السابع والخمسين . وقالوا إن ملامحها الجميلة لم تتغير عما كانت عليه في طفولتها ، وابدوا إعجابهم الشديد بها ، وتغزلوا بجمالها وانوثتها .

المطربة والاعلامية والممثلة المصرية إيمان الطوخي ، ولدت في 11 يناير عام 1958 بالقاهرة ، وهي ابنة الفنان الكبير محمد الطوخي ، تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة عام هرة عام .1980 وقدمت ألبوم مميز في مطلع التسعينات مع الملحن محمد ضیاء ، بعنوان " النظرة الأولى " السبب الرئيسي وراء قصة حب جديدة .

كما قدمت العديد من الأغاني والأعمال في السينما والتلفزيون ومن أهم مسلسلاتها " رأفت الهجان " الذي جسدت من خلاله شخصية الفتاة اليهودية التي أحبت العميل المصري ، ومن أشهر أعمالها ايضا ، مسلسلات : " الطريق إلى سمرقند " و " ألف ليلة وليلة " و " بوابة الحلواني " و " جمال الدين الأفغاني " و " دماء على الأسفلت " و " بيت الكوامل " و " لا تدمرني معك " و " الحب يموت " و " الحكم آخر الجلسة " .

أبدى الفنان أحمد زكي إعجابه بإيمان الطوخي عام 1997 ، وحرص على حضور جميع حفلاتها بصفة دائمة من خلال الجلوس في الصفوف الأولى ، وحاول أكثر من عامين إقناعها بالزواج منه ، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفضها لذلك .

ارتبط اسم " الطوخي " بالرئيس الأسبق حسني مبارك ، بعد إصراره وحرصه على مشاركتها العديد من الحفلات التي كان يقيمها في الرئاسة وغيرها وتداول الكثيرون أنباء زواجهما سرا .

ساحرة النجوم والشباب ، الفنانة إيمان الطوخي ، اعتزالها الفن والإعلام ، بالقول ، بأن مهنتي الفن والإعلام لم تعدا كما كانتا عليه من قبل ، وان هنالك دخلاء أساءوا للمهنتين ، حسب قولها ، رغم أن مهنتي الإعلام والفن حينها كانت في أوج توهجمها نتيجة لوجود عشرات من عمالقة الإعلام والفن في ذلك الوقت .

وتواصل انتشار انباء ارتباط إيمان بمبارك ، منذ فترة قصيرة من ممارستها التمثيل والإعلام والغناء ، وقيل أن ارتباطهما ، كان السبب الحقيقي لاعتزالها . عدم نفيها زواجها من مبارك وتجاه انتشار أنباء ارتباطها بالرئيس مبارك ، من خلال العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية ، حينها ، لم تنف الطوخي هذا الأنباء أو حتى تعلق عليها ، مما زاد من اشتعال هذه الأنباء .

وبعد فترة طويلة خرجت الطوخي بتصريحات صحفية تنفي صحة أنباء ارتباطها بالرئيس الأسبق مبارك ، ومع ذلك ذهب البعض للقول بأن نفيها ، ناتج عن ضغوطات من جهات عليا في الدولة ، حسب قولهم .

لم تتزوج ! وما يثبت حقيقة ارتباط الجميلة إيمان الطوخى ، بالرئيس الراحل حسني مبارك ، وفقا لتقارير صحفية ، هو رفضها الزواج حتى وقتنا الراهن ، رغم أنها كانت فتاة أحلام الشباب والفنانين ، ورغم خطبتها الصورية مرتين ، الأولى من المخرج المسرحي الراحل فؤاد عبدالحي الذي تعرفت عليه في مسرح الجامعة ، والثانية من الملحن محمد ضياء ، بعد تعاونهما في ألبوم « النظرة الأولى » ، إلا أنها رفضت الزواج بأي منهما وبغيرهما بالمطلق .

وقال الملحن محمد ضياء ، في حوار صحفي ، أن الفنان الراحل أحمد زكي كان معجبا بإيمان الطوخي ، وعرض عليها الزواج ، ولكنها رفضت ، مؤكدا أن اعتزالها الفن كان أمرا متوقعا لأنها كانت ذات طبيعة مختلفة عن مطربات جيلها ولم تستطع مسايرة ما يحدث في الوسط .

وكان التليفزيون المصري ، قد رفض عرض مسلسلها الناجح « جمال الدين الأفغاني » ، وتم إبعادها لدرجة تخلي المخرج أشرف فهمي عنها رغم حرصه على أن تكون النجمة المصرية الأولى في السينما والتلفزيون ، وذلك بسبب تخوفه من الاستخبارات ، بعد ورود معلومات إليه بارتباطها بالرئيس مبارك .

نشر فيديو منسوب لابن شقيقتها ووصل الأمر إلى حد نشر فيديو على موقع يوتيوب منسوب لابن شقيقة إيمان الطوخي بعد اعتزالها ، يحمل رسالة بدأها بآيات من القرآن ، محاولا من خلالها تهدئة انتشار أنباء ارتباط الفنانة ، بالرئيس مبارك .

وقال ان خالته لم تتزوج من أي رجال السياسة ، مشيرا إلى أنها تعرضت للاضطهاد ، مما اضطرها للابتعاد والانزواء لتحافظ على صورتها النقية أمام جمهورها ، دون أن يذكر سبب رفضها الزواج من الكثير من الفنانين والمشاهير الذين تقدموا بطلب الارتباط بها طيلة الفترة الماضية .

ابن شقيقة الفنانة إيمان الطوخي ، تسببت بتعرضه للهجوم واتهامه بأنه مدفوع من أطراف سياسية مقابل مبلغ من المال ، للقيام بمحاولة منه إخفاء حقيقة ارتباطها بالرئيس الأسبق ، وتهدئة تداول الأنباء في هذا الأمر . وما زاد من شك الجمهور بمصداقية ، أنباء تدخل جهات عليا في الدولة المصرية ، في موضوع علاقة حسني مبارك والفنانة الطوخي ، هو تداول أنباء ارتباطهما مجدداً بعد وفاة الرئيس مبارك .

وفي إحدى اللقاءات النادرة للفنانة الرائعة إيمان الطوخي ، أفادت أن والدها الفنان الكبير محمد الطوخي ، أسس استوديو التسجيلات الإذاعية ، وكان يتمتع بقوة صوته مما جعله صوت إذاعي شهير وأن له كبير الأثر في تكوين شخصيتها . إهتمام مبارك بها وثنائه على صوتها ومؤخرا كشفت الجميلة إيمان الطوخي ، في حوار صحفي بعد سنوات طويلة من الصمت ، عن الاهتمام الذي كانت تلقاه من الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك .

وقالت إن مبارك كان يحرص على مشاركتها في حفلات ثورة أكتوبر ، مؤكدة أنها وقتها بدأت تقل من ظهورها الفني وان الرئيس الراحل كان يتقدم نحوها في الحفلات ويسلم عليها ويثني على صوتها . سبب تزايد أنباء ارتباطها بالرئيس كما كشفت الفنانة الطوخي بأنها كانت تتلقى دعوات من الرئاسة لإحياء حفلات أخرى شارك في بعضها الفنانان الكبيران وديع الصافي وسيد مكاوي ، مرجحة أن يكون هذا سبب آخر في تزايد تداول أنباء ارتباطها سرا بالرئيس مبارك .

ولم توضح ساحرة النجوم والجماهير ، أن كانت قد تزوجت بمبارك سرا أم لا ، وهو ما جعل البعض يتيقن بارتباطهما وبأن اعتزالها الفن والإعلام ناتج عن ضغوطات من جهات عليا ، كما أكدت وسائل إعلام مصرية وعربية ، أن عزوف إيمان الطوخي عن الزواج من جميع من تقدموا بطلب الارتباط بها ، دليل آخر على زواجها سرا من الرئيس الراحل حسني مبارك . وأوضحت تلك المصادر أن

الفنانات في مصر دخلن في علاقات عاطفية مع أكثر من شخص ، وأن بعضهن ارتبطن أكثر من 15 مرة ، بإستثناء إيمان الطوخي التي لم ترتبط بأحد حتى عاطفيا ، منذ انتشار أنباء زواجها بمبارك بعد شهور قليلة من ظهورها على الشاشة .