بعد تصريحاته الأخيرة...محامي شيرين عبد الوهاب يتوعد حسام حبيب وهذا ما سيقوم به..تفاصيل صادمة

من جديد خرج محامي الفنانة ياسر قنطوش وتوعد أنه سيتخذ إجراء ضد الفنان حسام حبيب بسبب تصريحاته التي اتهم خلالها شيرين بإدمان المخدرات.

وقال:"تصريحات حسام حبيب أمس في برنامج (الحكاية) مع عمرو أديب ضد شيرين مؤلمة وقاسية، سأتخذ إجراء حاسما ضد الفنان حسام حبيب بسبب تصريحاته التي أدلى بها".

وكان قد قال حسام حبيب إنه لم يحصل على جنيه واحد منذ ارتباطه بشيرين سواء على مستوى الصداقة أو الزواج، مؤكداً أن حجم ثروته عند الزواج كان أكبر من ثروة شيرين.

وأوضح حبيب أن شيرين هي التي لجأت إليه واستغاثت به لينقذها، فكرّس حياته لمساعدتها طوال فترة زواجهما، لكي تسير حياتها الفنية والشخصية على أفضل حال.

وكشف حبيب عن أن شيرين حاولت الانتحار بعد دخولها المستشفى في الفترة الأخيرة، وأنها أدمنت المخدرات.