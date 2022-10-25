وداعاً لاوجاع الظهر والكثير من الأمراض فوائد عظيمة ومدهشة بتناولك القليل من البقدونس ستغير حياتك لابد

يتم استخدام البقدونس على نطاق واسع كعشبة طهي طازجة.

أو توابل مجففة.

غالبًا ما يوصف بأنه واحد من أقوى النباتات لمحاربة الأمراض.

لكن ماذا تعرف عن عصير البقدونس؟يقدم البقدونس الكثير من المعادن.

والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة أكثر مما يعتقد الإنسان.

والتي يستمد منها فوائده الصحية. ومنها:

الحديد

فيتامين أ.

فيتامين ب.

فيتامين ج.

• غني بمضادات الأكسدة .

يحتوي البقدونس على العديد من مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تفيد صحتك.

• دعم صحة العظام:

تحتاج عظامك إلى بعض الفيتامينات. والمعادن بكميات مختلفة لتبقى صحية. وقوية.

• الوقاية من السرطان:

يحتوي عصير البقدونس على مركبات نباتية قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

• تحسين صحة القلب:

البقدونس عشبة كثيفة بالمغذيات، مما قد يحسن ويدعم صحة القلب، إذ أنه يعد مصدر جيد لحمض الفوليك وهو أحد فيتامينات ب.