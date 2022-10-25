سئل عمرو مصطفى عن من هو نامبر وان في الغناء بمصر.. فكانت أجابته صادمة للجميع، وليس عمرو دياب!!

خرج المطرب والملحن بتصريح حساس عندما تم توجيه له سؤال عن من هو أفضل مطرب في مصر ؟،

وكانت الإجابة هو محمد منير، وجاء ذلك من خلال لقائه ببرنامج تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية.

وقال عمرو مصطفى : "في عندنا مطرب في مصر اسمه محمد منير هو رقم واحد في مصر، في مطربين كتير جنبه، لكن يظل هو رقم واحد وخارج المنافسة".

وأضاف: "محمد منير بيقدم لون لا يقدمه زمايله، ولا يمشي وراء الموضة، ولما تشوفي الحشود في حفلاته في الإسكندرية مثلا وجماهيريته تعرفي هذا الكلام".

وجدير بالذكر ان روج عمرو مصطفى لأغنيته الجديدة بعنوان ملوش زي، من خلال نشر مقطع من الأغنية، عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: ملوش زي، قريبا على يوتيوب، المصنع.