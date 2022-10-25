كأنها حورية من الجنة.. شاهد ابنة أميتاب باتشان تلفت الأنظار بدلعها في اول ظهور نادر لها بجمال يسحر القلوب.. أجمل مليون مرة من كارينا كابور!

أحتفل الثلاثاء الماضي النجم العالمي أميتاب باتشان، بعيد ميلاده الـ80، والذي قضى منها 53 عامًا كنجم على الشاشة الكبيرة في بوليوود؛

بداية من السبعينيات والثمانينيات.ونشرت شويتا باتشان ناندا عبر حسابها علي "انستجرام" مجموعة من الصور برفقة والدها اميتاب باتشان

وذلك احتفالا بعيد ميلاده وعلقت "لو حضنت الوجع اضحك اتعارك مع البخور عندى فؤائد احزاني وسعادتي بس اعرف شو اعمل بقلبي اريد افهمك هذا انت الي والدى العزيز عيد ميلاد 80 سعيد"،

كما لفتت انظار الجمهور بحسنها.ويعرض حاليا للنجم اميتاب باتشان فيلم "DOODBYE"، وهو فيلم درامي كوميدي عائلي باللغة الهندية من تأليف وإخراج فيكاس باهل.



يذكر ان اخر اعمال اميتاب فيلم "مدرج الهبوط 34" وهو عمل تشويقي، تدور أحداث العمل المستوحى من أحداث حقيقية حول الطيار فيكرانت خانا، والذي تأخذ رحلته مسارًا غامضًا بعد إقلاع الطائرة من مطار دولي.