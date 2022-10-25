هذه السيدة رفضت العندليب عبدالحليم حافظ وكانت أجمل نجمات عصرها تزوجت مخرج كبير وابنها فنان شهير.. لن تتوقعوا من هي!

ولدت الفنانة ماري كويني عام 1913 في لبنان، وانتقلت للعيش في مصر وهي في عمر التاسعة مع خالتها، وبدأت مشوارها من خلال المونتاج، إذ احترفت فن تركيب الصور، وهو ما أهلها للعمل في مونتاج عدد كبير من الأفلام، من خلال شركة إنتاج خالتها التي كانت تحمل اسم "اللوتس".

وتعتبر ماري كويني، واحدة من أهم رواد السينما المصرية، فخالتها هي المنتجة آسيا داغر، كما تعتبر "ماري" من رواد صناعة السينما.

التقت ماري كويني بالمخرج وداد عرفي، ورشحها لفيلم "غادة الصحراء 1929، ثم توالت أعمالها الفنية وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها: "الزوجة السابعة، ضحية غرامي، رباب، حرم الباشا، السجينة رقم 17، نساء بلا رجال، أرزاق يا دنيا" وغيرها.

وكونت وثنائيًا رائعًا مع المخرج أحمد جلال، الذي قام بتثقيفها لغويًا وفنيًا حتى أصبحت تتكلم بالعامية المصرية، وتزوجا عام 1940، وأنجبا المخرج الكبير نادر جلال.

وكان طارق الشناوي قال أن الفنانة ماري كويني رفضت ظهور عبد الحليم حافظ كبطل من أبطال فيلم "أيامنا الحلوة، لأنه مش فوتوجونيك".

وأسست ماري كويني شركة إنتاج مستقلة لها بعد الزواج كما أسست استوديو "جلال" عام 1944 كأول ستوديو لإنتاج الأفلام الملونة، عانت بعد قرارات التأميم في مطلع الستينات، بعدما تم تأميم الاستوديو الخاص بها.

اعتزلت ماري كويني التمثيل، وأنتجت أول فيلم لابنها المخرج نادر جلال، "غدًا يعود الحب" عام 1972.