مافعلته الفتاة قلب حياتها راسا على عقب ..متحرش يتعرض لحسناء سعودية فحدث أمر لايخطر على البال سبب صدمة للجميع! ( فيديوجريء )

اصيبت فتاة سعودية حسناء في احد مولات الرياض بصدمة كبيرة بعد صدور حكم ضدها يدينها بالاعتداء رغم انها كانت تدافع عن نفسها .

ولم تتوقع الفتاة الحسناء - التي لم يذكر اسمها- ان يصدر حكما ضدها ، بسبب دفاعها عن نفسها ضد شاب حاول التحرش بها عندما كانت تسير مع صديقتها في احد مولات الرياض.

ورغم ان الحكم ادان المتحرش ، الا انه ايضا اعتبر ان الفتاة قد تجاوزت حدودها ، وبالتالي صدر حكما ضدها باعتبار ان ما حدث ليس دفاعا عن النفس ، وانما هو اعتداء من قبل الفتاة على الشاب.

وروى المحامي السعودي تركي آل حصوصة، تفاصيل قصة تصدي فتاة لمتحرش باستخدام "بخاخ رذاذ الفلفل" في مركز تجاري بالرياض، إلا أنها اُتهمت بـ"الاعتداء على الشاب" بعد إحالتهم إلى "النيابة العامة".

وقال "آل حصوصة" في مقطع فيديو نشره برنامج "تواصل الرسالة" على قناة "الرسالة": "قضية مرّت عليَّ تعجبت منها، كان مجموعة شباب في أحد مجمعات الرياض مجتمعين ومرَّت من أمامهم فتاتين فتحرشوا بهم".

وأضاف المحامي: "أنه وفقًا لحديث الشباب فإن الفتاتين كان لبسهما غير محتشم، واتخذوا ذلك مبررًا للتحرش بهم، إلا أن فتاة ردَّت عليه بالصياح ولم تسكت عن حقها"، لافتًا إلى أن أحدهم شعر بالإهانة جراء ذلك.

وأشار "آل حصوصة"، إلى أن الشاب والفتاة تبادلا الردود بينهما وأشتد الخلاف فحاول أن يمسكها من يدها -لكنه لم يلمسها-، إلا أنها أخرجت "بخاخ رذاذ الفلفل" من حقيبتها وقامت برشه عليه؛ الأمر الذي عرضه للضرر.

وختم المحامي: أن الشاب تمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة التحرش، فيما وجهت للفتاة تهمة "الاعتداء"، مبينًا أن الدفاع عن النفس لابد من توفر له شرطين حتى لا يتحول إلى اعتداء، وهو الدفاع عن النفس بأسهل الطرق، ثم التصعيد بشكل تدريجي.