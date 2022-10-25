لن تصدق آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب..الطبيب المشرف بقسم العلاج والادمان يصدم الجميع ويؤكد امراً جديداً.!!

مازالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محل أنظار الجمهور، حيث كشفت تقارير طبية آخر تطورات حالتها بسبب ما حدث مؤخرا.



وأكد الاطباء المشرفين على حالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في احدى مستشفيات العاصمة القاهرة و تحديداً القسم النفسي و العلاج من الادمان،

أنهم عملوا على تنويم النجمة بعد حالة الانهيار العصبي التي اصابتها و كان من الممكن ان تؤدي الى أزمة قلبية او دماغية نتيجة التوتر الشديد.

وقالت المعلومات أن شيرين أساساً كانت تتعالج قبل وبعد إنفصالها عن الفنان المصري حسام حبيب في احدى المستشفيات الاميركية وتابعت علاجها في مصر ولان العلاج المضاد للادمان

على الممنوعات او المهدئات شديد التركيز تعرضت لاحتباس الماء في جسدها لذا زاد وزنها بسرعة فائقة.

شقيق شيرين محمد عبد الوهاب علم من فترة بعودتها الى الممنوعات لذا أجبرها بالقوة للدخول الى المستشفى خوفاً على حياتها و صودف أنها قد عادت سراً الى الفنان المصري حسام حبيب

الذي تفيد المعلومات ان لا شأن له في قضية الادمان على المخدرات التي لو كانت صحيحة لكان حبيب في عداد الموقوفين لدى الاجهزة الامنية المصرية،

و ان تراشق الاتهامات مع عائلة شيرين كان بسبب خلفيات قديمة تجددت في المرحلة الحالية. ختمت المعلومات أن إبنتي شيرين في منزلها الخاص و لم تنتقلان للعيش في منزل جدتهما كما قيل.