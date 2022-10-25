بعد أن نفذ وصية أمه الكارثية في غرفة النوم.. عريس يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك و يعض أصابع الندم بعد فوات الأوان!

مثل بقية الأمهات، كانت أم سامر، تتفاخر بإبنها بين نساء القرية، وعندما حان موعد زواجه اختارت له العروسة بنفسها،

وكانت تلك الليلة أجمل ليالي عمرها وهي تشاهد ابنها الوحيد قد أصبح عريس، ومن أجل أن تكتمل فرحتها، قررت الأم أن تساعد ابنها في ليلة الدخلة، ولم تكن تعلم أن النهاية لن تكون على ما يرام.



انتهت الجميع من مراسيم الاحتفال بزواج "سامر"، فأخذ عروسته وتوجه نحو غرفة النوم، فتبعته أمه وأخذته بعيدا عن أعين العروس، وأعطته "حبة" صغيرة، وطلبت منه أن يضعها تحت لسانة قبل أن ينام مع عروسته.

كانت تلك الحبة هي "حبة الكافور"، المتعارف عليها في بعض مناطق الريف أنها تعزز القدرة الجسدية لدى الرجال، وكانت الأم المسكينة تخاف أن يفشل ابنها في تلك الليلة بسبب التوتر وقلة الخبرة، لذلك طلبت منه وضع تلك الحبة تحت لسانه ليثبت رجولته في هذه الليلة ويرفع رأسها بين نساء القرية.

وبعد تناول العريس لحبة الكافور، دخل على عروسته في غرفة النوم، وأغلق الباب خلفه، ولم يمضي من الوقت سوى أقل من 20 دقيقة إلا وخرج العريس من الغرفة وفي يده "قطعة قماش" عليها دماء كثيرة،

وأعطاها لأمه التي كانت بانتظاره بجوار باب الغرفة، وأخذت منه قطعة القماش التي تدل على عذرية العروس وفحولة العريس بحسب ما هو متعارف في القرية،

وأطلقت الأم زغاريد الفرح لتخبر أهل القرية أن ابنها راجل وأثبت رجولته.وبين زغاريد الفرح والابتهاج، عاد العريس إلى عروسه في غرفة النوم،

لكنها تفاجئ عندما وجدها على السرير غارقة بدمائيها ولا يتحرك جسدها، اجتمع الأهل حولها، ولم يستطيعو ايقاف نزيف الدم منها، فقروو نقلها إلى مستشفى القرية،

وهناك أعطيت الاسعافات الاولية واخبرهم الطبيب أنها تعاني من تمزق حاد في المهبل بسبب العنف المفرط الذي استخدمه العريس اثناء فتح عذريتها.



وطلب الطبيب أن تبقى العروس في المستشفى عدة أيام تحت الرقابة الطبية لمتابعة حالتها حتى لا يعود لها النزيف مرة آخرى.

وحبة الكافور، هي علاج من الطب البديل، وتختلف تسمياتها من منطقة إلى أخرى، وهي مكونه من مواد طبيعية،

وتستخدم كمنشط ، وهي متداولة ومعروفه في بعض المناطق النائية فقط، ولا تخضع للرقابة الصحية، وتستخدم بطريقة شعبية وقد يكون لها أضرار جانبية على صحة الإنسان.