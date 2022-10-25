جاوبي بصراحة.. مين أكتر فنان كانت ريحته وحشه؟ يسرا أجابت دون تردد وصدمت الجميع!!

سردت النجمة يسرا موقفاً صعباً مرت به وقالت أن والدها ألقى كوبا على وجهها أثناء جلوسه مع الراحل الفنان رشدي أباظة وإثنان من الألمان ولا تعلم لماذا فعل ذلك وأمام الجميع.

وبعدها أجرت عمليتى تجميل في 48 ساعة، وأن رشدى أباظة استاء مما حدث وكان زعلان جدًا، مؤكدة أن والدها اعتذر لها بعد ذلك، وكان عمرها وقتها 21 سنة وعاشت بعدها مع خالتها ولم تعش مع والدتها خوفًا من والدها.

كما تعرضت الفنانة يسرا في إحدى لقاءاتها التلفزيونية لأسئلة محرجة خلال استضافتها في برنامج الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وقالت النجمة يسرا: "أنا اسمى سيفين وده معناه الوردة التي لا تموت أو لا تذبل، ودلعى فى البيت سيفا، وأنا برج الحوت وصفاته إننا طيبين وجدعان أوى، بس يا لطيف علينا لو قلبنا".

وأضافت النجمة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا، فى فقرة كارو، المذاع على قناة ON: "اتعلمت وأنا صغيرة إنى لما ألاقى حد أكبر منى أقوم وأسيبله المكان بتاعى، وأول مرة قلبى دق كنت فى المدرسة قلت ابتدى بدرى، وكنا بنتقابل فى المدرسة"، وعن سؤالها لو كانت حيوان قالت: "لو كنت حيوان كنت أحب أكون حصان فرسة يعنى".

وشأن السؤال المحرج عن أكثر فنان ريحته وحشة تهربت يسرا من الإجابة وقالت: عبد السميع اللميع، وهي شخصية كوميدية قام سمير غانم بأدائها قبل سنوات.

ولم تتمكن الفنانة يسرا من السيطرة على دموعها أثناء استلامها جائزة تكريم الفنان الراحل هشام سليم من مهرجان الفضائيات العربية، والذى أقيم خلال الساعات الماضية .

ونشر أحد البرامج التليفزيونية تقريرا عن المهرجان ، والتى ظهرت من خلاله يسرا وهي تبكى اثناء حديثها عن الفنان الراحل هشام سليم ، حيث نعته على المسرح ببعض الكلمات المؤثرة.