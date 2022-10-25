بعد زياراته المتكررة لمنزلها.. أنباء خطوبة مي عز الدين على أحمد أبو هشيمة!! أولى الصور من ليلة العمر!

هزّت أنباء خطوبة الفنانة مي عز الدين على رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة الجدل في السوشيال ميديا مؤخراً.

وضجت مواقع التواصل بخبر ارتباط النجمين بعد زيارات متكررة من أبو هشيمة لمنزل مي، كما تداول ناشطون صورة لمي عز الدين وهي لابسة الدبلة وقيل أن الصورة التقطت خلال احتفال أقيم وسط تكتم شديد .

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وتبقى هذه الأنباء مجرد تكهنات في السوشيال ميديا خاصة وأن الطرفين لم يصدرا أي بيان رسمي يؤكد الأمر.

وليست هذه المرة الأولى التي تروى فيها الشائعات عن زواجهم في السر، فقبل 7 سنوات خرجت شائعات تفيد بوجود علاقة عاطفية تجمع بين أحمد أبو هشيمة ومى عز الدين وتم نفيها فى الحال من المكتب الإعلامى لأبو هشيمة.

الشائعات التى انتشرت عن علاقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالنجمة مى عز الدين نتيجة لوجود شائعات عن تردد أبو هشيمة على منزل النجمة مى عز الدين، لكن مكتب أبو هشيمة أعلن أن العلاقة بين رجل الأعمال الكبير والنجمة مى عز الدين هى علاقة صداقة وليست عاطفية وفقا مجلة "الكواكب".

مي عز الدين أيضاً نفت هذه الشائعة آنذاك واستغربت خروج مثل تلك الشائعة، لكنها استدركت بأنها تعرضت للكثير من الشائعات طوال مسيرتها.

ومؤخراً أعلنت مي عن تعاقدها على تقديم البطولة النسائية أمام الفنان أمير كرارة، ضمن أحداث مسلسل "سوق الكانتو"، ومن المقرر أن تحدد الشركة المنتجة موعد بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

"سوق الكانتو" الذي يشارك في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023، أول تعاون بين مي عز الدين وأمير كرارة، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.