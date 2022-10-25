حزر فزر مين الممثلة دي أصبحت من أشهر الممثلات تزوجت من ممثل شهير وعرفت بخفة دمها.

شاركت في عدد من المسرحيات المدرسية، وأحبت التمثيل والتحقت بمعهد الفنون المسرحية لتبدأ مشوارها الفني، ومنذ أن كانت طفلة كانت تعاني من الوزن الزائد لكنه لم يؤثر على علاقتها بأصدقائها كونها محبوبة بسبب خفة دمها وحضورها القوي.

انها الفنانة مها أحمد التي بدأت حياتها الفنية وهي ما زالت طالبة في المعهد، وشاركت في مسلسل سوق مجرى العيون، ومسرحية الدبابير وأول أفلامها في فيلم حرب الفراولة، مع المخرج الكبير خيري بشارة، وتعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل قدمته مع الفنانة شويكار والفنانة أثار الحكيم.

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وعلى التوالي قدمت مها أكثر من 75 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح، موهبتها الفنية المدعمة بخفة دمها، وتجديد أعمالها التي تعرض عليها من خلال وجع البعد، أوبرا عايدة ومسلسل خليك جريء، ومسلسل حديث الصباح والمساء.

كما غابت النجمة عن الساحة الفنية نتيجة إصابة أخيها في أحداث ثورة يناير، وبقاءها بجانبه فاعتذرت عن الكثير من الأعمال، ولكنها عادت بشكل مختلف عن طريق برنامج على شاشة قناة المحور، يحمل أسم ربع دسته ستات.

وتزوجت الفنان مجدي كامل بعد مضي ثلاث سنوات من الحب وأنجبا طفلا من ذوي الهمم، اسمه احمد مجدي كامل، وذلك بسبب خطأ طبيب أدى لنقص مستوى الأكسحين بمخ الطفل فأثر على الحركة والنطق كونه لم يخلق معاقا.

كما رزقا بطفل ثان واسمه عادل مجدي كامل، عمرة 22سنة عام 2019، يلعب في نادى حرس الحدود ولعب قبلها للأهلي والزمالك.

رغم جملها الذي أحبه الجمهور بزيادة وزنها، عملت على أنقاص وزنها بحصولها على أدوية حرق عالية، لا يمكن تناولها إلا بالمتابعة مع طبيب، وحرمانها من كل أنواع الطعام سبب لها أنيميا حادة، وحرصت على الذهاب للجيم مع الفنان احمد السقا، وكان يقسو عليها في التدريب.

أيضا قامت مها بـ تركيب بالونه في المعدة حتى لا يزيد وزنها مرة أخرى.