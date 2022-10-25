افزعت كل من شاهدها.. فنانة مصرية شهيرة تصدم الجمهور بتشوه شفتيها ووجهها.. لن تصدّق من هي وما حدث لها ! (صورة)

صدمت الفنانة المصرية إلهام شاهين، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهورها الأخير عبر تطبيق أنستجرام.

إلهام شاهين أجرت جراحة تجميلية في شفتيها، وحقنت الشفاه العليا بمادة "الكولاجين" لتبدو أكثر تحديدًا، إلا أنها فشلت.وأسفرت قوة الحقن، عن تغير كبير في الشكل، حيث بدت الشفاه العليا غليظة أكثر من اللازم، ما أفقد وجهها كثيرا من جاذبيته.

وتبلغ إلهام

شاهين من العمر 61 عامًا، حيث أنها من مواليد 3 يناير 1960، حسب ما ذكرت الفنانة الشيهرة في أكثر من لقاء تلفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين على شاشة السينما كان فيلم «حظر تجوال» الذي حصد 12 جائزة من مهرجان «جمعية الفيلم»، ومن إخراج أمير رمسيس.