أول ظهور علني لإبنة أنجلينا جولي بعدما كبرت وأصبحت شابة تضج أنوثة وجمال .. والجمهور: أحلى من أمها بمليون مرة

اصطحبت النجمة العالمية أنجلينا جولي ابنتها الصغيرة فيفيان جولي بيت، لحضور عرض فيلادلفيا المسرحي من دير إيفان هانسن.

وقد اجتمعت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً وابنتها مع الممثل أنتوني نورمان في الكواليس، حيث التقطوا العديد من الصور سوياً.

وقد ذكر مصدر مقرب من النجمة لمجلة "بيبول" أن أنجلينا جولي قد اصطحبت ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً لحضور العرض للمرة الثانية، إذا سبق لها أن شاهدت عرض لوس انجلوس وأعجبها.

وفي سياق منفصل، استعانت أنجلينا جولي باثنين من أبنائها للعمل معها في فيلمها الجديد Without Blood، المبني على رواية عام 2002 التي كتبها أليساندرو باريكو.

وأخبرت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار موقع People يوم الأربعاء أن باكس، 18 عاماً، ومادوكس، 21 عاماً، من أعضاء طاقم الفيلم، الذي تم تصويره في إيطاليا مع الممثلين سلمى حايك وديميان بشير.

أما أبناء جولي الأربعة الآخرون- طالبة كلية Spelman زهارا، 17 عاماً؛ شيلوه، 16 عاماً؛ والتوأم نوكس وفيفيان البالغان من العمر 14 عاماً، وجميعهم تشاركهم مع زوجها السابق براد بيت، 58 عاماً- لم يعملوا معها في فيلم Without Blood.

وشاركت أنجلينا جولي الصور الأولى لـWithout Blood، وتحدثت عن العمل مع ابنيها، حيث يعمل الاثنان في قسم مساعد المخرج، الذي يعمل كحلقة وصل بين المخرج والأقسام الأخرى للفيلم.

تقول جولي عن أولادها: "نحن نعمل معاً بشكل جيد. عندما يكون طاقم الفيلم في أفضل حالاته، يبدو الأمر وكأنه عائلة كبيرة، لذا فقد بدا الأمر طبيعياً".

باكس، الذي تعاون سابقاً مع والدته في دراما عام 2017 First They Killed My Father، الذي يلتقط صوراً ثابتة لهذا الفيلم، ركز أيضاً على لقطات من وراء الكواليس لـWithout Blood. وتضيف "جولي": "لقد عمل بجد".