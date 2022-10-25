شكل مناخيرها سيصدمك.. صورة نادرة لـ رانيا فريد شوقي قبل الشهرة.. كأنها شخص آخر !!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة قديمة للنجمة رانيا فريد شوقي من أيام مراهقتها وكانت بجانب والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

وأنهالت التعليقات على الصورة التي تشير معظمها بأن شكل الفنانة مختلف جدا عن ماهو عليه الان حيث ظهرت بشعر أسود وملامح وجه محتلفة تماما.

وقد شكك البعض إلى أنها خضعت لعمليات التجميل لتبدو كما هي عليه الان بسبب تغير شكل انفها بينما ارجع البعض الآخر سبب التغيير إلى اختلاف المراحل العمرية.

هي ابنة الممثل فريد شوقي، كانت بدايتها الفنية عبر شاشة السينما من خلال فيلم "آه .. وآه من شربات"، قدمت العديد من الأدوار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية بعد ذلك.

تزوجت من الممثل مصطفى فهمي في عام 2007 ولكنهما تطلقا في 2012 بعد عدة مشاكل وانفصالات بينهما، كما أنها كانت متزوجة من والد ابنتيها فريدة وملك مصمم الرقصات عاطف عوض