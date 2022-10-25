فنان شهير يفجر مفاجأة صادمة من العيار الثقيل ويفضح الفنانة شيرين أمام العلن.. هذا ما كانت تفعله قبل زواجها من حسام حبيب ..لن تصدق ماذا قال!

كشف الموسيقار حلمي بكر معلومات صادمة عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وما تعرضت له خلال الفترة الماضية،

موضحا أنه يعرف أنها كانت تتعاطى المخدرات من قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب وقال حلمي بكر خلال لقائه في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم":

موضوع المخدرات دا من قبل حسام حبيب، لكن هذا لا يعني أنه بريء بل مدان. وأضاف: إحنا عمالين ندلع فيها حتى في المصيبة بندعي لها.. لكن لازم كلنا نقول انتي غلطي وربنا يفوقك ولما تخفي هنحاسبك..

الناس مش عارفين تتهم مين؟.وأضاف حلمي بكر: أنا ليا حد أعرفه بقالي 4 أيام قافل عليه الباب بخبط أشوفه مات ولا لا.. ولما أقتحم ألقى سيدة مطلقة وطليقها مع بعض؟؟.

وتابع: ولو هي عايزة تخف وترجع لصوابها هتقول الحقيقة وإلا هنعيش في الكذب ده كله.

أما عن ذعر الفنان حسام حبيب وخوفه من الخروج من منزله متوقعًا تعرضه لخطر

قال حلمي بكر: التأليف حتى بقى رخيص.. مين ده اللي هينزل في بلدنا خايف لا يقفوا له بمطواة.. دكتور ماسك مطواة؟