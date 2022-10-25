انت الان تتابع خبر رسميا.. التضامن تعلن عن أسعد القرارات لأصحاب المعاشات بشأن الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن أصحاب المعاشات سوف يتم صرف لهم الزيادة الجديدة التي تم صرفها بداية من شهر أبريل الماضي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ 13%مع مستحقات شهر نوفمبر المقبل، لأكثر من 10 مليون قائم بالصرف ومستفيد في جميع محافظات الجمهورية.وأوضحت التضامن أن معاشات نوفمبر 2022، سوف يتم البدء في صرفها يوم الثلاثاء الموافق الأول من الشهر القادم، مع اتباع كافة الاجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية اللازمة المواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن قيامها بتوجيه جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في كافة الأماكن بضرورة وضع الحدود القصوى من الأموال في ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن المواطنين من الحصول أموالهم بكل سهولة ويسر