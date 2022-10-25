أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتفضح آمبر هيرد وتكشف سرها لجوني ديب.. هذا مادار بينهما في الكواليس!

كشفت الصحافة الأجنبية عن موقف الفنانة العالمية أنجليا جولي من زواج صديقها جوني ديب من الفنانة آمبر هيرد، مؤكدين أنها كانت تعارض الأمر منذ البداية.

وذكر تقرير لموقع The News مفاجئة تمثلت في تحذير أنجليا جولي لصديقها جوني ديب من خطوة الزواج من آمبر هيرد.

وأوضح التقرير أن أنجليا جولي كانت تشعر أن آمبر هيرد ليست مناسبة لـ جوني ديب، وطالبته بالتريث قليلاً قبل إتخاذ خطوة الزواج منها.

لقاء جوني ديب وآمبر هيرد الأول جاء في عام 2008، أثناء إنتاج فيلم The Rum Diary، إلا ان علاقتهما بدأت في عام 2012، وبعد عامين أعلن الثنائي خطبتها، وتم الزواج في عام 2015، إلا أنه لم يكمل إلا عاماً واحداً ليعلنا الانفصال في مايو 2016 بعد أن سعت هيرد إلى إصدار أمر تقييدي ضد العنف المنزلي متهمة جوني ديب بإساءة معاملتها.

وفي الوقت نفسه، أوضحت صحيفة National Enquirer أن أنجليا جولي لم تكن مولعة بـ آمبر هيرد منذ بداية علاقتها بـ جوني ديب، وأكدت له ضرورة الانتظار ظناً منها أنه يمر بأزمة منتصف العمر وبالتالي لن يكون اختياره سليماً.

كيت موس تكذب آمبر هيرد الحديث عن تحذير أنجليا جولي لـ جوني ديب، جاء بالتزامن مع شهادة كيت موس، التي ربطتها علاقة بالنجم الأمريكي ما بين عامي 1994 إلى عام 1998 بعد أن أدعت آمبر هيرد أنه دفع صديقته السابقة من أعلى السلالم أثناء علاقتهما في التسعينات.

وبعد استدعاء وطلب شهادة عارضة الأزياء كيت موس أمام المحكمة، دافعت عن جوني ديب وأنكرت الاتهامات التي وجهت له بشأن دفعها من أعلى السلالم، مؤكدة أنها سقطت بسبب عاصفة ممطرة انزلقت على الدرج وتأذى ظهرها.

وقالت موس: صرخت لأنني لم أكن أعرف ما حدث لي وكنت أتألم وعاد ديب مسرعا لمساعدتي وحملني إلى غرفتي وحصل على رعاية طبية لم يدفعني على الدرج أو ركلني أبدا".