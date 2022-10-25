تحولت إلى عجوز سمينة.. شاهد ظهور مزري لبطلة مسلسل جميل وهناء الآنسة وردة تصدم الجميع في أحدث ظهور!! صورة

صدمت نجمة مسلسل جميل وهناء، رباب كنعان، الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت الصورة عن تبدل ملامحها.

كنعان صدمت الجميع بعد تداول صورة لها وقد أصبحت ملامح الشيخوخة واضحة عليها وأصبح لون شعرها أبيض.

ويعد هذا الظهور هو الأول لكنعان بعد أن أعلنت اعتزالها بمنشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وبمجرد تداول صورة نجمة مسلسل جميل وهناء بدور "الآنسة وردة" انهالت التعليقات التي عبرت عن دهشة أصحابها بإطلالة رباب كنعان ومن بين هذه التعليقات: “العمر بيجري”، “معقول هذه هي هي الملامح تبدلت”، “مشان الله اخر اشي حضرتلها ياه جميل و هنا من وقتها فكرتها معتزله ولا ميته”.

واشتهرت كنعان بدور "الآنسة وردة" الموظفة الحسناء التي يعشقها جميع الموظفين في مكتب الأستاذ جميل الذي يقوم بدوره الفنان أيمن زيدان.

: