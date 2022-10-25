عندما سألوا الفنانة بلقيس أحمد فتحي عـن سبب طلاقها وخراب بيتها فأجابت بـكل صراحة وجرأة وبدون ذرة خجل !

كانت الفنانة اليمنية الشهيرة بلقيس أحمد فتحي قد كشفت للمرة الأولى على الإطلاق عن أسرار تخص طلاقها من زوجها السابق بعد انفصالها.

وقد جاء ذلك خلال برنامج “مراحل” الذي حلت ضيفة عليه وتحدثت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ عن تفاصيل مرحلة طلاقها مؤكدة أنها لا زالت في علاقة مع زوجها !

وأكدت الفنانة اليمنية بلقيس في أكثر من موضع في الحلقة أنها كانت تحب زوجها السابق لكن خلال فترة الانفصال حصل بينهما توتر في العلاقة.

وأوضحت "فتحي" أن هذا الأمر طبيعي بعد الانفصال ، مستدركة ، أما الآن فهما في علاقة جيدة واصفة الحالة التي تجمعهما حالياً بحالة السلام.

وكشفت بلقيس بلهجة جريئة ودون خجل عن أسباب طلاقها وخراب بيتها مشيرة إلى أن سبب الطلاق ناجم عن أمور شخصية وأسرار بيوت.

وختمت بلقيس لقاءها بالتأكيد أنها احترمت طليقها عندما رفض الحديث عن أسباب الطلاق وتفاصيله في احدى مقابلاته على التلفزيون وهو ماحدث فعلاً خلال الأشهر الماضية.