ظهور مفزع ومخيف للفنانة هيفاء وهبي بدون مكياج ولا فلتر.. تجاعيد الشيخوخة أكلت وجهها والجمهور..مين دي منعرفهاش ! (صورة)

أعاد مهتمين بنشر اخبار المشاهير تداول صور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ظهرت فيها بدون مكياج.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور وعليها ملامح تقدمها فى السن حيث أظهر" عدسات المصورين تجاعيد وجهها بوضوح.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصور أن وجه هيفاء وهبي صار أكبر عمرا بشكل ملحوظ، ولم يعد نضرا وحيويا كما اعتاد المتابعون.

وتسببت الصور فى صدمة جمهور هيفاء وهبي الذي يعتبرها أيقونة للجمال، إلا أن هذه الصور كشفت بعض التجاعيد التى طرأت على وجهها حديثا،

وهو ما أغضب محبيها (زاعمين أنها صور تم تعديلها ببرامج الفوتوشوب من قبل المغرضين لتظهر بهذا الشكل الصادم).