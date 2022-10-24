تفاصيل مقلقة جداً حول تطورات الحالة الصحية لشيرين عبدالوهاب .. الفنانة تدخل في غيبوبة ومستشفى للصحة النفسية يفجر مفاجأة

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، صحة الأنباء المتواترة حول دخول صديقتها المقربة شيرين عبد الوهاب في مرحلة الغيبوبة.

وكدت الأحمدية أن خطورة وضع شيرين يجعلها مترددة في كشف حقائق وتسجيلات تظهر كذب التصريحات الأخيرة لحسام حبيب.

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وفجر مستشفى مصرالجديدة للصحة النفسية والإدمان للعلاج من تعاطي المخدرات، مفاجأة صادمة عن شيرين عبد الوهاب، نافيا إيداع الفنانة فيه.

وأكد خلال بيان لها بأن الفنانة لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجودها، مشيراً إلى أنها ترفض الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة.

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب: "عدم الحديث عن حالة شيرين واجب عليا، التعامل مع المريض فن، بيفتقده البعض، ويحترفه الآخرون، التعامل مع المريض مهم جدا، تخيل إني بتعامل مع مريض هو أصلا كلكيعة مشاكل، والمرضى اللي بيتعاطوا أو اللي وصلوا لمرحلة الإدمان، من وجهة نظري، دول مش مجرمين دول مرضى، ومحتاجين حد يطبطب عليهم، محتاجين حنية، محتاجين تحسسهم بآدميتهم، محتاجين معاملة فيها رقي وتخليهم يحبوك، ولو حبوك هيعلمولك كل اللي إنت عايزه".

وتابع: "مش بتكلم عن الدكتور، بتكلم عامة، لو حد شد معاهم أو تعالى عليهم، أو حد ابتدا يكلمهم بشئ من العجرفة، دول عنديين فوق ما حد يتخيل، عندهم عناد غير عادي، فبالتالي، هيبتدوا يتصرفوا بعنف، وعلى عكس ما الشخص اللي قدامهم عايز هيعملوا العكس تماما".

وبخصوص شيوع أن الفنانين هم أكثر عرضة للإدمان، أوضح قائلا: "أنا في رأيي الكلام ده مش مظبوط، ليه؟، التعاطي والمخدرات لا تعرف ولا سن ولا راجل ولاست، ولا تعرف معاك دكتوراة ولا دبلوم صنايع، ولا تعرف حاجة من الحاجات دي خالص، هي تعرف حاجة واحدة بس، واحد تعرف على شخص سحبه وإداله، ده اللي تعرفه، فمش بتختار حد، الحد هو اللي بيختارها، ومينفعش يروحولها غير لما واحد ياخد إيدهم ويعرفهم عليها وبالتالي طالما سحبه هياخده، ومفيش حد بيقول لحد وهم قاعدين مع بعض ما تيجي نروج نجيب هيروين وناخد مع بعض، لازم يكون بياخد عشان يعرف يسحبه ويعرفوا عليها، وعشان الفنانين معروفين، فظاهرين على الساحة بس مش أكتر، لكن هم لا يمثلوا عدد من الناس اللي بتاخد، لكن عشان معروفين فظاهرين، فملهاش علاقة خالص نهائي".