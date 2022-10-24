حزر فزر مين هذا الطفل كبرى وأصبح أشهر مطرب في العالم العربي.. لن تتوقعوا من يكون!

نشرت مطرب الراب أبيوسف صورة له في طفولته معلقا "هذا أنا"، حيث تلقى تعليقات كثيرة من جمهوره الذي أكد أنه لا يزال يحتفظ بملامح طفولته.

وشارك أبيوسف في حفل الفنان تامر حسني الذي أقيم في "زيد بارك" مساء 14 أكتوبر وسط حضور جماهيري، عاش ليلة استثنئاية.

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وشارك أبيوسف كل من تامر حسني وعزيز مرقة أغنية "ليه طل" جعل هتاف الجمهور يعلو بشكل كبير.

وحرص تامر حسني بعد الحفل على شكر الجميع، حيث شارك مجموعة صور من هذه الليلة وعلق عليهم "من أجمل حفلات السنه في زيد بارك، شكراً لكل الحضور الكريم اللي شرفني النهارده، شكراً لنجوم المستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء أغنية (ليه طله) الفنان ابيوسف والفنان عزيز مرقه".