بعد سنوات من رحيله صورة نادرة للبطاقة الشخصية للدنجوان رشدي أباظة تكشف مفاجآت اذهلت الكل!!..وديانته صدمت الجميع! (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة يظهر بها البطاقة الشخصية لدنجوان السينما المصرية،

وأحد أبرز نجومها فى العصر الذهبي والزمن الجميل، وهو الوسيم رشدي أباظة، والذي كان نموذج مثالي لفتي أحلام العديد من الفتيات.

وكشفت الصورة عن عددًا من المعلومات النادرة التي تخص حياة الفنان الراحل رشدي أباظة، والتي لايعلم الكثير من المحبيين له أي شئ عنها،

والتي تضمنت اسمه كامًلا وهو رشدى سعيد حسن بغدادى أباظة، وكذلك تاريخ مولده الذي كان فى 3 أغسطس سنة 1926، مسلم الديانة، أما عن وظيفته فهى سينمائى.

وكان محل إقامته فى ذلك التوقيت هو 20 شارع بهجت بحي الزمالك، وتحتوي البطاقة على خانة خاصة لنوع فصيلة الدم، وكانت فصيلة دم أباظة A, ومع مرور السنوات تم حذف خانة الفصيلة من البطاقة الشخصية.

دخل رشدي أباظة العمل الفني عن طريق الصدفة، لم يكن بمخططاته أن يصبح ممثلًا فى يوم من الأيام، إلى أن قدم فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948،

أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، بعد مقابلته لأحد المخرجين ، ليكون فيلم المليونيرة الصغيرة بوابة دخوله السينما المصرية كأول عمل يقدمه أباظة فى مشواره الفني.

اشتهر دنجوان بكثرة الزواج لدخوله فى العديد من العلاقات العاطفية، حيث تزوج 5 مرات، وقد كانت أولى

زوجاته الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما 3 سنوات ليتزوج بعدها أمريكية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، ولم يزيد مدة هذا الزواج عن سابقة سوي عام واحد.

ليعلن بعدها عن زواجها من الفنانة سامية جمال لتصبح زوجته الثالثة، واستمر زواجهما قرابة 18 عامًا لتصبح أكبر مدة زواج له بين زواجاته الخمس،

تزوج رشدي أباظة من الفنانة صباح والتي لم يستمر زواجهما سوي أسبوعين فقط، أما عن زوجته الخامسة فكانت ابنة عمه والتي تزوجها قبل وفاته بعامين.

كان رشدي أباظة يجيد التحدث بخمس لغات غير اللغة العربية وهم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية.

وتعد اللغة عنصر هام للفنان ومن الصفات التي يحتاجها خصوصًا فى التعامل خارج السينما العربية، وكان دنجوان السينما المصرية مرشحا للسينما العالمية، حيث اشترك كدوبليرا للنجم العالمي روبرت تايلور فى فيلم وادي الملوك.