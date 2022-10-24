بعد ضجة عودته لـ منى السابر .. دنيا بطمة تخرج عن صمتها وتفضح محمد الترك وتصدم الجميع!! هذا ماكان يفعله دون علم أحد.!! (صور)

ضجت مواقع اعلامية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير بأنباء تفيد بعودة محمد الترك لزوجته السابقة ووالدة إبنته،

البحرينية منى السابر، الأمر الذي صدم الجمهور والذي مازال مجرد تداولات غير رسمية.

وبعد أن تحدثت المواقع بعودة المنتج البحريني لزوجته،

قررت الفنانة البحرينية دنيا بطمة نشر فضائح زوجها السابق وكشف ماكان يفعله في الخفاء دون علم أحد.وكشفت تقارير محلية أن الفنانة المغربية ضبطته متلبسا وهو يقوم بخيانتها مع إحدى الفتيات،

لتتوجه إلى السلطات الأمنية في مدينة مراكش، حيث تقدّمت بشكوى ضده.وأفادت صحيفة هسبرس المحلية، في خبر مقتضب بثته خلال الساعات القليلة الماضية،

أن دنيا بطمة ضبطت زوجها ووالد ابنتيها (غزل وليلى روز)، محمد الترك، في حالة تلبس وخيانة ثابته؛ ما جعلها تتجه إلى السلطات المحلية من أجل تقديم شكوى جديدة ضده بتهمة ”الخيانة الزوجية“.

إلى ذلك، فاجأت دنيا بطمة، 31 سنة، متابعيها عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، بالكشف عن اسم الفتاة التي خانها معها زوجها، والتي كانت سببا من أسباب طلبها الطلاق للشقاق، كما هددت الفتاة بنشر صورة بطاقتها الوطنية، وتبين أن اسمها ”وصال“.



ونشرت بطمة عبر خاصية الستوري ”كيف جاتك المغامرة أوصال“، وأرفقتها بمقطع موسيقي لأغنية المهرجانات ”يا خاينين“ للفنان حمو بيكا، ثم ألحقتها بمجموعة من ”الستوريات“ مثل ”وصال مقهى رانيا“، في إشارة على ما يبدو إلى أنه الموقع الذي ضبطتهما فيه.



وفي تدوينة أخرى، هددت دنيا بطمة الفتاة بنشر صورة بطاقتها الوطنية في حال لم تقم بإرجاع ما قدّمه لها الترك من هدايا؛ لأنها تخصها، قائلة ”وصال إذا ممكن عطوري خط أحمر لأنها غالية عليك،

حتى لا نخسر بعض ومن أتى بك يتكلف بك“.وأضافت ”خلخالي الذهب وعطر بوديسيا عيار 24 وشنطة LV إذا لم ترجع سأعتبرها سرقة“. ورجح رواد السوشال ميديا أن يكون ”وصال“ هو اسم مستعار لعشيقة محمد الترك.



وقالت في تدوينة ثالثة: ”عارفتك وصال عزيز عليك المغامرات ولكنك وقعتي في مغامرة يا ستار يا حفيظ“، مؤكدة أنها ”في انتظار السلطات أن تأخذ لها حقها“.قرار المحكمة



يذكر أن محكمة الأسرة في مدينة مراكش، كانت قد أرجأت الأسبوع الماضي النظر في قضية ”الطلاق للشقاق“ التي رفعتها الفنانة المغربية دنيا بطمة ضد زوجها ومدير أعمالها السابق البحريني محمد الترك.



وحددت المحكمة تاريخ الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني للجلسة الثانية، حيث سيتم البث في قضية الطلاق الأشهر حاليا بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني والعربي.