للنساء سلاح فتاك للكرش: وصفة جبارة لشد ترهلات البطن وإذابة الدهون والشحوم ونسف الكرش بشكل نهائي.. استخدميها بهذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع وشاهدي المعجزة!

ترهلات الجسم، خصوصا منطقة البطن، تظهر عادة بعد فقدان الوزن، أو بعد الولادة، وهي مزعجة ومقلقة للكثير من النساء ويصل الأمر في بعضهم للدخول بحالة نفسية ويأس من ترهل الكرش والأرداف والأفخاذ، وتلجئ الكثير منهن للبحث عن الحلول السريعة لمعالجة ذلك الأمر واستعادة جمالها أمام زوجها حتى لا ينظر لإمراة أخرى غيرها، لذلك نقدم لكم في هذا المقال وصفة طبيعية وغير مكلفة، وآمنة أيضاً، ستساعدك في حرق الدهون وإذابة الشحوم وشد الترهلات بشكل عام،

ويمكنك تجربتها في المنزل لتحصلي على نتائجها الفعالة وتستعيدي ثقتك بنفسك وتبهري زوجك وتجننيه بجسمك في غرفة النوم.

الوصفة الجبارة لإذابة الشحوم والدهون وشد الترهلات

مكونات هذه الوصفة بسيطة وموجودة في كل منزل وهي كالتالي:

- ملعقة من الشابا المطحون

- ملعقة من النشاء

- ملعقة زنجبيل مطحون

- ملعقتين من ماء الورد



- ثلاث ملاعق زيت زيتون.التحضير والاستخدام:

- ضعي الشابا والنشا في إناء فارغ وامزجيهم مع بعض جيدا، ثم ضيفي لهم ملعقة الزنجبيل المطحون وامزجيها معهم أيضاً.



- ضعي ملعقتين من ماء الورد على المزيج واخليطه جيدا، ثم اضيفي له ثلاث ملاعق من زيت الزيتون، واخلطي جميع المكونات مع بعض حتى يصبح المزيج صالح للإستخدام، كما هو موضح بالفيديو المرفق.-

ضعي المزيج على المنطقة المترهلة وادهنيه بها بطريقة دائرية. ثم اتركيه من 3 إلى 4 ساعات قبل أن تقومي بغسله.



- استخدمي المزيج مرة واحدة فقط في الأسبوع.

- إذا كانت بشرتك حساسة يمكنك الاستغناء عن الزنجبيل.



طرق أخرى للتخلص من الجلد المترهل

هناك بعض الطرق والنصائح التي يمكن الاستفادة منها في شد الترهلات والتخلص من الجلد المترهل، وهي كالتالي:-

الحفاظ على ترطيب البشرة: من خلال شرب كميات كبيرة من الماء، فهذا يساعد في تقليل الترهلات، كما يجب استخدام مرطب للبشرة.



- حماية الجلد من الشمس: لأن الشمس تزيد من الترهل، لذا ينصح بتطبيق واقي الشمس وتجنب أشعة الشمس الحارقة بقدر المستطاع.



- ممارسة التمارين التي تستهدف أماكن الجلد المترهل: إذ قد تساعد ممارسة التمارين الرياضية في إعادة توازن الكتلة العضلية وعدم ترهل الجلد.



- التوقف عن التدخين: فالتدخين من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الجلد وتجعله أكثر مرونة، وبالتالي يزداد ترهلًا، كما أن التدخين يؤدي إلى سرعة تشيخ الجلد.-

تناول كميات كافية من البروتين: هناك علاقة وطيدة بين البروتين وشباب الجلد، ولذلك يجب تناول كميات مناسبة من البروتين.



- الإكثار من الخضراوات والفواكه: يحتاج الجسم إلى الفيتامينات والمعادن للحفاظ على الصحة بشكل عام، وعلى صحة الجلد تحديدًا.



- تناول المكملات الغذائية: يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة الجلد، لذا قد يكون للمكملات الغذائية دور في التخلص من الجلد المترهل بعد فقدان الوزن، ومنها:



• مكملات الكولاجين.• مضادات الأكسدة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين هـ، والسلينيوم، والزنك.



• مكملات حمض الهيالورونيك.

- لف الجلد بالنايلون: هذه الطريقة تساعد في التخلص من الجلد المترهل بعد فقدان الوزن، ولكنها لا تقضي عليه بشكل نهائي، فيتم تطبيق بعض الزيوت الطبيعية بالإضافة إلى الفازلين على منطقة الترهل،

ثم لفها بالنايلون والبقاء لمدة لا تقل عن ساعتين قبل التخلص منه.ويكرر هذا الأمر 10 أيام متتالية لتحقيق نتائج أفضل.

- التدليك: يمكن أن يؤدي تدليك الجلد المترهل إلى زيادة تدفق الدم والمساعدة في تحفيز الخلايا الليفية التي تساعد على إنتاج الأنسجة الضامة، مثل: الكولاجين، والإيلاستين، مما يساهم في شد الجلد.