لم يتحمل فطلقها فوراً!! لن تصدق ما حدث بين آيتن عامر وشقيقتها وفاء وتسبب في طلاقها من زوجها

أثارت حلقة أيتن عامر وشقيقتها وفاء عامر الكثير من ردود الفعل على السوشيال ميديا، والتي شهدت خلافاً واضحاً وانتقاداً كبيراً من أيتن عامر لشقيقتها وفاء على إثر الحديث عن الخيانة الزوجية.

وانتقدت أيتن شقيقتها الكبرى وفاء عامر على ذِكر الخيانات الزوجية، حيث كان لوفاء عامر رأي مختلف صَرّحت به مع عمرو أديب في برنامجه الحكاية، وكذلك مع لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، حيث قالت إنّها ليست مع ما صَرّحت به وفاء مؤخراً. وقالت أيتن إنّ ما فَعَلَته وفاء خطأ كبير؛ حيث يفتح الباب أمام الخيانات الزوجية، كما أنّه يُعطِي مُبَرّراً لخيانة الأزواج لزوجاتهم بدعوى أنهن لم يهتممن بأزواجهن.

وأضافت أيتن في انتقادها لشقيقتها وفاء، أنّ (وفاء) تحب زوجها زيادة «على اللزوم»، وعندها الحياة الزوجية مقدسة، مع أنّه من الممكن أن يخطئ ولابد من المحاسبة مهما كان قربها وحبها له، لأنّ هذا مدعاة لمشاكل أكبر قد تفتح الباب على مصراعيه لتبرير سوء معاملة الزوج للزوجة.

كانت أكدت مصادر مقربة من أيتن عامر أنّها انفصلت عن زوجها محمد عز العرب، حيث تَمّ الطلاق خلال الساعات الماضية في هدوء، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، نتج عنها ابناهما يوسف وأيتن.

وبعد اعلان الطلاق خرجت بعض الروايات المتضاربة كان بينها أن خلافات اندلعت بين ايتن وزوجها بعد عرض الحلقة، حيث رأى أن وفاء لم تخجل من التعبير عن احترامها الكبير لزوجها بعكس ايتن، ثم تطور الجدل بينهما ليصبح خلافاً قبل أن يحدث الطلاق.

وتل هذه الرواية مجرد تكهنات خاصة وأن الطلاق تم بهدء ودون ابداء أسباب حتى الان بشكل رسمي.

جدير بالذكر أنّ خبر انفصال أيتن وزوجها محمد عز العرب تزامن مع احتفال أيتن عامر بنجاح أغنيتها الجديدة «توتا فروتا» التي طرحتها، قبل أيام، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي حَقّقت نِسب مُشَاهدة مرتفعة منذ طرحها على المنصات، وهي من كلمات وألحان شادي محسن.

كانت آخر أعمال أيتن عامر مشاركتها في بطولة مسلسل «مكتوب عليا”، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة حينها كل من أكرم حسني، وهنادي مهنى، وعمرو عبد الجليل، وهلا رشدي، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمود السيسي، وهنا زهران، وأحمد عثمان، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وصلاح عبد الله، وهشام ماجد، وفردوس عبد الحميد، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.