في غيبوبة.. الأطباء يهرعون بسرعة لإنقاذ شيرين عبد الوهاب وطبيبها الخاص يصدم الجميع بهذا النبأ المقلق!! ماذا حدث !

تطورات متسارعة تشهدها أزمة شيرين عبد الوهاب، خاصة الكشف عن دخولها غيبوبة بعد نقلها للعلاج في أحد أكبر مستشفيات القاهرة.



وكشفت الصحفية اللبنانية المقربة من شيرين عبد الوهاب، نضال الأحمدية، بأن شيرين في غيبوبة خلال منشور لها توعدت فيه بفضح حسام حبيب وامتلاكها تسجيلات تثبت الفظائع التي ارتكبها في حقها.

بينما تناولت المواقع المصرية جهود الأطباء والفريق المعالج لشيرين عبد الوهاب لإنقاذها من مضاعفات تناولها المخدرات، والتي ازدادت في الفترة الأخيرة بعد أزمتها مع طليقها حسام حبيب.



ورفض الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، الحديث عن حالتها في الوقت الحالي، وذلك أثناء استضافته في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على فضائية "صدى البلد".



قال الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب: "عدم الحديث عن حالة شيرين واجب عليا، التعامل مع المريض فن، بيفتقده البعض،

ويحترفه الآخرون، التعامل مع المريض مهم جدا، تخيل إني بتعامل مع مريض هو أصلا كلكيعة مشاكل، والمرضى اللي بيتعاطوا أو اللي وصلوا لمرحلة الإدمان،

من وجهة نظري، دول مش مجرمين دول مرضى، ومحتاجين حد يطبطب عليهم، محتاجين حنية، محتاجين تحسسهم بآدميتهم، محتاجين معاملة فيها رقي وتخليهم يحبوك، ولو حبوك هيعلمولك كل اللي إنت عايزه".

وتابع: "مش بتكلم عن الدكتور، بتكلم عامة، لو حد شد معاهم أو تعالى عليهم، أو حد ابتدا يكلمهم بشئ من العجرفة، دول عنديين فوق ما حد يتخيل، عندهم عناد غير عادي، فبالتالي، هيبتدوا يتصرفوا بعنف، وعلى عكس ما الشخص اللي قدامهم عايز هيعملوا العكس تماما".