ماحقيقة زفاف محمد إمام الأسطوري من الفنّانة ياسمين صبري يحدث ضجّة واسعة ويصدم الملايين.. صورتهم وهما متشابكين فأجات الجميع !

عاودت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور للنجمين المصريين محمد إمام وياسمين صبري تسببت بإثارة ضجة في الوسط.

وفي الصور تظهر الفنانة "صبري" بفستان مرصّع بالألماس رفقة النجم "إمام" في مراسم زفاف بدت للجمهور حقيقة.

وتلخّص الصور المتداولة حفلة زفاف فخمة للنجمين ما دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقتها وإمكانية زواجهما على أرض الواقع فعلاً.

وبعد بحث في حقيقة الصور التي أعادت مواقع على التواصل الاجتماعي تداولها من عدمها تبيّن للمحرر أن الصور حقيقة ولم تتعرض لبرامج التركيب لكنها ترتبط بأحد أعمال النجمين.

وتأكّد أن الصور مأخوذة من حفلة زفاف واقعي تم تصويره لـ فيلم "ليلة هنا وسرور" من بطولة النجمين محمد أمام وياسمين صبري ولا حقيقة لإدعاء زفافهما فعليّاً.