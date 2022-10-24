شاهد أول صورة لـ شريفة شقيقة رأفت الهجان الحقيقية التي لعبت دورها الفنانة عفاف شعيب.. ملكة جمال!

عام 1988، عُرضت الحلقة الأولى من مُسلسل «رأفت الهجان» بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، عن سيرة البطل المصرى رفعت على سليمان الجمال، واسمه الحركى «رأفت الهجان».



تعلق المصريون بهذا المسلسل على وجه التحديد، بقصته الحقيقية، وأبطال المسلسل، حتى التتر والموسيقى التصويرية، وقت عرض الحلقات كان الهدوء يعم شوارع وساحات مصر، بل الوطن العربى لمتابعته..

وتمر سنوات طويلة ويظل هذا المسلسل يستحوذ على مساحة كبيرة فى القلوب، وأجيال تُسلم أجيالا فى حبه.

وفى الفترة الأخيرة، تداول مستخدمو تويتر اسم «مسلسل رأفت الهجان» بكثرة على حسابهم، أعادوا سيرته مرة أخرى والمشاهدة عليه والحديث عنه، واللافت للأنظار أنهم متابعون صغار فى السن لم يكونوا قد ولدوا حتى أثناء عرضه.

شيرين هلال: «ابنى اتفرج على المسلسل مؤخرا بعد انبهاره بـ(الاختيار) و(هجمة مرتدة)، وتعليقه: أنا اكتشفت يعنى إيه موهبة وأهميتها فى تقديم الأعمال،

وطريقتى فى الحكم على الأعمال الفنية اختلفت من هنا ورايح»، وكتبت رشا: «أشاهد الآن رأفت الهجان على ماسبيرو زمان».

وعلقت نورهان: «بتفرج دايمًا على مسلسل رأفت الهجان، لأنى فاكرة لما كانت جدتى بتتفرج عليه»، وغردت جاسمين: «أنا المفروض أدخل موسوعة چينيس كأكتر حد اتفرج على مسلسل رأفت الهجان».



لم تكن مجرد مشاهدة عابرة، بل ناقش هؤلاء الرواد أدق التفاصيل فى المسلسل، بداية من التتر للموسيقار عمار الشريعى، الموسيقى التصويرية، إلى صور الأبطال الحقيقيين.



وعلق حساب باسم نادى السينما: «إنعام سالوسة هى أول وأكثر من جسدت جولدا مائير فى تاريخ السينما المصرية، فى مسلسل رأفت الهجان عام 1990».



وكتبت أسماء عبدالظاهر: «بحس كده فى مسلسل رأفت الهجان إن كل ممثل لايق على دوره، حتى اللى أدوارهم صغيرة جدا ومشاهدها قليلة».



وغرد شحاتة العوامرى: (صور نادرة لـ«نزيهة الجمال» الحقيقية التى قامت بتجسيد شخصيتها الفنانة «عفاف شعيب» باسم «شريفة الهجان» فى مسلسل رأفت الهجان).

وعلقت أهداب: «بتفرج عليها الآن وحصل لى نفس الشىء، واسترجاع مشاعر الحزن والقهر بعد نكسة يونيو، كان عندى ١٣سنة، اتولدت فى السنة اللى سافر فيها رأفت الهجان إسرائيل وعمرى ما نسيت الأحاسيس دى».