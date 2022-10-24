زوج النجمة العالمية شاكيرا يصدم الجميع بجاذبيته الساحرة والجمهور يعلق: طلع أوسم من جيرارد بيكيه بكثير !

تمكّنت النجمة العالمية شاكيرا من تخطي أزمة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه في وقت قياسي.



وشوهدت شاكيرا مع شاب وسيم قيل أنه زوجها الجديد حيث ظهرا معاً يستمتعان بوقتهما على البحر في شواطئ فرنسا وبدت شاكيرا مبتسمة وسعيدة.

وانتشرت صور شاكيرا مع الشاب الذي لم يكشف هويته بعد بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المتابعين أنه أوسم بكثيرمن طليقها بيكيه.



وكانت شاكيرا مرتدية بدلة سوداء وحمراء، بينما كانت خصلات شعرها الطويلة مبللة من الأمواج.

فيما أظهرت صورة أخرى شاكيرا، وهي مستلقية على لوح التزلج، بينما كانت تبتسم وتتحدث إلى الرجل الوسيم الغامض.



وكان بيكيه وشاكيرا قد أعلنا السبت 4 يونيو/حزيران 2022 وبشكل رسمي انفصالهما بعد 12 عاماً من علاقة غرامية، دون زواج رسمي، أنجبا خلالها ولدين.



يشار إلى أن علاقة بيكيه وشاكيرا بدأت بعد كأس العالم 2010، التي أقيمت في جنوب إفريقيا وكانت الأخيرة هي من غنّت الأغنية الرسمية له، ولم يقرر الثنائي الزواج خلال علاقتهما التي دامت 12 عاماً،

وأنجبا طفليهما ميلان وساشا.وتوصلت المغنية العالمية شاكيرا واللاعب الدولي الإسباني “جيرارد بيكيه”، إلى اتفاق مؤقت بشأن حضانة ابنيهما “ميلان” و”ساشا” بعد إنفصالهما.



ونقل موقع Hola وفقاً لما أوردته La Vanguardia، أن المغنية الكولومبية وافقت على السماح للقُصَّر بقضاء نصف شهر مع والدهما.

وسيقضي الأطفال أسبوعين في برشلونة مع “بيكيه”، في أوت، وسيحضران مباراة جوان غامبر ومباراة ضد رايو فاليكانو.



بينما سيقضيان أسبوعين مع والدتهما في سان دييغو والمكسيك ولوس أنجلوس.

وسيواصل محامو كلاً من “بيكيه” و”شاكيرا” محاولة إيجاد حل ومعرفة ما إذا كان الأطفال سيستمران في العيش في برشلونة.

أو ما إذا كانت “شاكيرا” ستتمكن من العودة بهما إلى ميامي ومن جهة أخرى، رفضت “شاكيرا” التوصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية. حيث تتهم الحكومة الإسبانية النجمة بالاحتيال الضريبي.

وعلى النجمة الكولومبية الآن، التقدم للمحاكمة، حيث يسعى المدعون إلى الحكم عليها بالسجن ثماني سنوات وشهرين، ورسوم 28 مليون أورو.

وتتهم النيابة “شاكيرا” بست تهم، وسيتم تحديد موعد المحاكمة قريبا.



وقال مسؤولو الدعاية في بيان لها إن “شاكيرا” تعاونت دائماً وامتثلت للقانون، وأظهرت سلوكاً لا تشوبه شائبة كفرد ودافع ضرائب.