مأساة الفنانة التي قيّدها شقيقها بجنزير وطردها زوجها من منزلها!.. سُجنت وحُرمت من الأنجاب وحجزت أم كلثوم أموالها!! لن تصدق من تكون؟!

راقصة شرقية وممثلة مصرية حبسها شقيقها في المنزل، ووثق أرجلها في عامود السرير بـ«جنزير».

خشية أن تهرب إلى والدتها، التي انفصلت عن والدهما وهما صغارًا ودعتها للعيش معها، فقام ابن شقيقها الصغير بفك وثاقها وساعدها على الهرب وأعطاها «قرشين صاغ» كان كل ما يملكه.

انها الفنانة تحية كاريوكا واستطاعت تحية الهرب بعد ذلك في قطار إلى الإسكندرية، وحينما جاء الكمساري يطلب التذكرة أخذت تبكي وأخبرته أنها تعمل خادمة لدى إحدى الأسر وتريد العودة إلى أهلها، فقام الركاب بتجميع ثمن التذكرة من بعضهم البعض، وبقي لديها القرشين صاغ كما هما.

كاريوكا، روت في مذكراتها التي نقلتها عبر محطة الإذاعة ومجلة «الكواكب»، أنها ذهبت إلى الفنانة الشهيرة آنذاك سعاد محاسن، والتي عرضت عليها الرجوع مجددًا إلى شقيقها بالإسماعيلية ولكنها رفضت وهددت بالانتحار فعرضت عليها العمل لديها ككومبارس في رواية «عايدة»، والتي كانت تعرض بمسرحها في ذلك الوقت، وكان هذا هو أول دور في مشوارها الفني.

وضربت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا رقما قياسيا في عدد الأزواج والذي بلغ 14 زوجا كان من بينهم الفنان رشدي اباظة والذي كانت تكبره بسنوات وتم الطلاق نتيجة علاقة رشدي أباظة بإحدى الفتيات.

الزوج الأخير في حياة الفنانة الراحلة كان المؤلف والمخرج والممثل فايز حلاوة الذي شكلت معه ثنائيا فنيا قدما عدد من المسرحيات.

زواج فايز حلاوة وتحية كاريوكا انتهى بمأساة بعد أن اتهمته تحية كاريوكا بالاستيلاء على أموالها وشقتها بعد أن أقام علاقة مع المذيعة الشهيرة فريال صالح والتي تزوجها بعد طلاقه من تحية كاريوكا بعد زواج دام 18 عاما.

عرفت الخلافات طريقها إلى حياة الزوجين، وتطور الأمر إلى طرد الزوج فايز حلاوة، لزوجته تحية كاريوكا بملابس النوم، من شقتها بحي الزمالك التي كانت تطل على النيل، مع تجريدها من كل متعلقاتها ومجوهراتها، فاضطرت إلى النزول من سلم الخدم حتى لا يراها سكان العمارة، لتخرج من الباب الخلفي، ثم تستوقف "تاكسي"، وتذهب إلى منزل ابنة أختها الفنانة رجاء الجداوي.

استأجرت تحية شقة صغيرة فوق سطح أحد العقارات بمنطقة العجوزة، ولجأت للشيخ الشعراوي كي يطلقها من زوجها الكاتب المسرحي، فاشترط الأخير أن يحتفظ بشقة الزمالك، مع الامتناع عن تسليمها مجوهراتها وملابسها التي صورت بها الأفلام، بجانب الشرط الأهم وهو أن تعود لتصوير مسرحيته "يحيى الوفد"، حتى يستطيع أن يعرضها تليفزيونيا.

ربطت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، علاقة صداقة قوية بكوكب الشرق أم كلثوم، وخاصة بعد وفاة والدة كاريوكا.

وقد ذكرت كاريوكا، في حوار لها مع مجلة «الموعد« في عددها الصادر بتاريخ 13 مارس ،1975 بمناسبة ذكرى أربعين أم كلثوم، موقفًا طريفًا جمع بينهما قالت عنه: «إنه بعد وفاة أمها قالت لها أم كلثوم أنت يا بت أنتي لازم أحجر عليكي، لما عرف عن تحية بالإسراف الشديد الغير معقول فجاوبتها تحية ليه وإزاي؟، فقالت لها أم كلثوم اتبناكي واحوش لك فلوسك وأنا اللي حصرف عليكى».

كاريوكا، وافقت على الأمر، وما لبثت أن نزلت للتسوق واشترت مجموعة كبيرة من الأزياء باهظة الثمن، وأرسلت الفواتير لفيلا أم كلثوم، وكانت النتيجة أن كل نصف ساعة يدق أحد العمال جرس الفيلا مطالبا بثمن الفاتورة فكلمتها الست وقالت لها: «إيه الحكاية أنتي فاكره اللي اتبناكي أم كلثوم ولا البنك الأهلي».

ورغم الزيجات المتعددة للراقصة المصرية تحية كاريوكا، إلا أنه لم ترزق بنعمة الإنجاب، ولكنها قامت بتبني طفلة في السنوات الأخيرة في حياتها.

كما تعرضت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، للسجن عام 1953 بعد زواجها من مصطفى كمال صدقي، أحد الضباط الأحرار والذي انشق عنهم، ووجهت لها تهمة الترويج لمبادئ هدامة وتوزيع منشورات تم العثور عليها فى شقتها.