شراهته صدمت الجميع.. هذه هي الصورة التي بحث عنها فريد الأطرش وتمنى حذفها من تاريخه للأبد .. لن تتوقعوا كيف ظهر ومن كانت بجانبه !

أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان فريد الأطرش، حيث ظهر فيها في وضع بعيد عن الوقار والرزانة اللذان يبدو بهما أمام الشاشات، فقد صور النجم وهو يأكل الطعام بشكلٍ شرِه.

وقد طلب فريد الأطرش، من المصور عدم تصويره حتى لا تخرج الصورة «وحشة» حسب قولة لكن المصور التقط له صورة في «أوحش» وضع قد يراه فريد، وكان بجانبه العديد من الممثلين.

الجدير بالذكر أن فريد الأطرش هو موسيقي ومطرب وممثل سوري مصري، ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على قلادة النيل العظمى.

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