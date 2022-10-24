بشرى سارة لمرضى السكري.. كوب واحد فقط من هذا المشروب مع وجبة الإفطار يخفض نسبة الجلوكوز و يساعد فى التغلب على نسب السكر طوال اليوم والنتيجة ستلاحظها بسرعة !

أوضحت دراسة بحثية كندية أن تناول الحليب في وجبة الإفطار يخفض نسبة الجلوكوز في الدم طوال اليوم، ويعتقد الكثير من الناس أن الحليب ليس صحيًا لمرضى السكر، إلا أن هذا ليس صحيحًا، وكشفت الدراسة التي آ نشرت في مجلة Dairy Science إلى أن مشروب الحليب الذى يجب أن تتناوله مع وجبة الإفطار حتى لا ترى ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم هو الخيار الأكثر صحة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يؤثر مرض السكري على 387 مليون شخص على مستوى العالم وبحلول عام 2035 من المتوقع أن ترتفع الأرقام إلى 592 مليون، ونظرًا لأن البنكرياس لا يستطيع إنتاج كمية كافية من الأنسولين ،

فإن الشخص المصاب بداء السكري من النوع 2 يجد أن بعض العناصر الغذائية تسبب ارتفاعًا في المستويات بينما يمكن للآخرين الاحتفاظ بها تحت السيطرة.أجرى دوجلاس جوف وفريق من العلماء من وحدة أبحاث المغذيات البشرية في جامعة جيلف ،

بالتعاون مع جامعة تورنتو الكندية هذه الدراسة التي تلقي الضوء على كيفية تأثير تناول الحليب عالي البروتين في وجبة الإفطار على مستويات الجلوكوز في الدم والشبع بعد الافطار وبعد الوجبة الثانية.

درس الباحثون آثار زيادة تركيز البروتين وزيادة نسبة بروتين مصل اللبن في الحليب المستهلك مع حبوب الإفطار عالية الكربوهيدرات على مستوى الجلوكوز في الدم لدى المشاركين ، والشعور بالشبع ، واستهلاك الطعام في وقت لاحق من اليوم.

توصي نتائج الدراسة بالحليب + البروتين: آ قلل الحليب المستهلك مع حبوب الإفطار من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل مقارنة بالماء.

قلل تركيز بروتين الألبان العالي منه مقارنة بتركيز بروتين الألبان الطبيعي. كما قلل العلاج عالي البروتين الشهية بعد الوجبة الثانية مقارنة بالمكافئ منخفض البروتين. يؤدي هضم مصل اللبن وبروتينات الكازين الموجودة بشكل طبيعي في الحليب إلى إفراز هرمونات المعدة التي تساعد في إبطاء عملية الهضم.

كما أنه يزيد من الشعور بالامتلاء. يحقق هضم بروتينات مصل اللبن هذا التأثير بسرعة أكبر. توفر بروتينات الكازين تأثيرًا طويل الأمد.

على الرغم من أن الفريق اكتشف فقط اختلافًا طفيفًا في استهلاك الطعام أثناء الغداء عند زيادة بروتين مصل اللبن في وجبة الإفطار ، إلا أنهم وجدوا أن تناول الحليب مع وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم حتى بعد الغداء ، وكان للحليب عالي البروتين تأثير أكبر.

وفقًا للدكتور جوف وزملائه ، "تؤكد هذه الدراسة أهمية الحليب في وقت الإفطار للمساعدة في هضم أبطأ للكربوهيدرات وللمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.