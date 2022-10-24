مستشفى للصحة النفسية يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف تفاصيل صادمة حول تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب !

فجر مستشفى مصرالجديدة للصحة النفسية والإدمان للعلاج من تعاطي المخدرات، مفاجأة صادمة عن شيرين عبد الوهاب، نافيا إيداع الفنانة فيه.

وأكد خلال بيان لها بأن الفنانة لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجودها، مشيراً إلى أنها ترفض الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة.

كما أصدرت أسرة النجمة المصرية بيانا صحفيا حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة.

وتخضع شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب.

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: “شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ،

وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان”.

وبعد توالي التصريحات حول حالتها الصحية والنفسية السيئة، وتعاطيها المخدرات مع طليقها، خرج زوجها السابق الفنان حسام حبيب عن صمته بتصريحات صادمة.

حيث انتشر تسجيل صوتي نسب إليه، اعتبر فيه أن علاقته بشيرين كانت أكبر أخطاء حياته، مشددا على الصدمة الكبيرة التي تعرض لها نتيجة علاقته بها، مؤكدا أنه سيمسح اسمها من ذاكرته.

وفي التسجيل، أكد حبيب أنه لا يرغب برؤية شيرين أو سماع أي شيء عنها، وطالبها بنسيان وجوده في حياتها تماما.