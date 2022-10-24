حفل زفاف اسطوري لم تشهده مصر من قبل.. ماحقيقة احتفال الفنانة وفاء عامر بزواج ابنها من فنانة شهيرة.. أول الصور من الحفل وبحضور نجوم الفن تشعل مواقع التواصل !

اشتعلت صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بأخبار تفيد بزواج ابن الفنان المصرية وفاء عامر من الفنانة منى فاروق،

خاصة بعد أن قيل أن الزفاف كان أسطوري ولم تشهده مصر من قبل.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة وفاء عامر في حفل زفاف بحضور نجوم الفن قيل أنه من فرح ابنها، ما أثار جدلاً واسعًا و دهشة جمهور الثنائي ورواد السوشيال،

ميديا متسائلين عن حقيقة الأمر.وفي وقت سابق، أثار ظهور عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر جدلًا، بعد ظهوره مع الفنانة منى فاروق من الساحل الشمالي، الأمر الذي أعتبره الجمهور أنهما انخطبا.



ونفت الفنانة وفاء عامر حقيقة الأمر وقالت: "ابني لسه طالب في سنة أولى جامعة، ولا اساس لتلك الأنباء من الصحة.