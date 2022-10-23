واقعة هزت الأراضي المصرية ..عريس يستقبل أصدقائه وأقاربه في حفل زفافه ثم يرقص مع عروسه.. وبعد مرور شهر على زواجه كانت الصدمة!

توفي شاب مصري بعد شهر من زفافه جراء تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فارق الحياة على إثرها في إحدى محافظات صعيد مصر.

وتفصيلا، أنشأ الشاب علي محمد إدريس، الذي يعمل وكيل نيابة قسم أول سوهاج، جروبا لدعوة أصدقائه وأقاربه وزملاء عمله ودراسته لحفل زفافه على طبيبة من مركز القوصية، وفق صحيفة “الوطن” المصرية.

وقام “علي” باستقبال مدعويه، ورقص مع عروسه، ثم غادرا القاعة قاصدين منزل الزوجية، ومساء الجمعة الماضية، أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

ودون الشاب قبل أسبوع، منشورا كأنه وصيته الأخيرة لأحبته؛ قائلا:”إن نمت وغابت النون فالدعاء وصية بيننا”.