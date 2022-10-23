أفلس وأصبح يبيع العصير في الشارع.. إفلاس بطل اللي ملوش كبير يصدم الجميع!! صورة أبكت الجميع عليه!! لن تصدق من يكون

شارك منذ طفولته في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة مع كبار النجوم والتي كان من أهمها فيلم "المولد"، و"شمس الزناتي"، و"اللعب مع الكبار" مع الفنان الكبير عادل إمام.

انه الفنان المصري، كريم الحسيني، حيث اعتلى اسمه الكلمات الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" وكذلك الكلمات الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما بدأ بيع المشروبات والقهوة على الطريق.

حيث كشف الفنان كريم الحسيني عن تحويل سيارته الخاصة إلى مقهى متنقل لبيع الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة على الطرق السريعة، بعدما ضاقت أمامه السبل لاستكمال نشاطه الفني، الذي بدأ باكتشاف النجم عادل إمام له واختياره لتقديم شخصيته وهو طفل في فيلم "المولد" وشهد ذروة نجاحه بالمشاركة ببطولة فيلم "الجراج" مع النجمة نجلاء فتحي.

كريم الذي شارك مؤخرا ببطولة مسرحية "زقاق المدق" مع الفنانة نهال عنبر، ومسلسل "اللي ملوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز، نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك ظهر فيه وهو يقوم بإعداد مشروبات ساخنة على الطريق بعد تجهيز سيارته بجهاز خاص لتسخين الماء وإعداد المشروبات، وعلق على الفيديو قائلا: الشغل مش عيب.

البداية جاءت من قبل الفنان كريم الحسيني عندما نشر عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو ظهر فيه وهو يقوم بإعداد المشروبات الساخنة على أحد الطرق في مصر في مفاجأة كبيرة للعديد من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد سعى الفنان المصري الذي شارك في أكثر من 80 عملاً فنياً لتوضيح سبب ظهوره في هذا الفيديو حيث أكد أنه قد افتتح مشروعا للمشروبات الساخنة خلال هذه الفترة بسبب عدم مشاركته في أي عمل درامي جديد حيث علق: "بعد عدم مشاركتي في الموسم الدرامي برمضان 2022 قررت أفتح هذه المشروع".

أكد كريم الحسيني أن الخطوة التي اتخذها تأتي في إطار السعي للعمل حيث علق على الفيديو الذي قام بنشره فكتب: "مشروعى الجديد، الشغل مش عيب، حلمك ملوش تاريخ صلاحية"، وتفاعل مع ما نشره الفنان المصري العديد من زملائه في الوسط الفني من بينهم الفنانة نشوى مصطفى التي كتبت تعليقا قالت فيه: "عاشوا الرجالة"، كما علقت أيضا الإعلامية مروة صبري، وجاءت التعليقات على خطوة الفنان كريم الحسيني إيجابية وسعى العديد من المتابعين لمعرفة طرق الوصول إليه من أجل دعمه ومساندته في هذه الخطوة.

كريم الحسيني الفنان المصري الذي شارك في مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية المهمة خلال فترة طفولته وكذلك شبابه، فاجئ الجمهور بظهوره في فيديو أثناء بيع المشروبات الساخنة على أحد الطرق موضحا أنه مشروعه الجديد.

كريم الحسيني من مواليد 1984 وقد شارك منذ طفولته في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة مع كبار النجوم والتي كان من أهمها فيلم "المولد"، و"شمس الزناتي"، و"اللعب مع الكبار" مع الفنان الكبير عادل إمام، كما شارك في العديد من البرامج الخاصة للأطفال، ثم واصل نشاطه الفني بالمشاركة في أكثر من 80 عملاً من أهمها مسلسل "رأفت الهجان" مع الفنان محمود عبدالعزيز، وكذلك كل من مسلسل "أحلام هند الخشاب"، و"ملك روحي" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "حكايات زوج معاصر".