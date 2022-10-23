عروس بعد مرور 3 دقائق فقط من ليلة الدخلة فشلت في القيام بهذا الأمر البسيط وزوجها فعل أمر معيب ومحرج ولا يصدق !

في واقعة طلاق تعد الأسرع والأغرب في دولة الكويت ، طالبت زوجة كويتية بالطلاق بعد مرور 3 دقائق فقط على عقد القران ، وفقا لما تناقلته صحف كويتية قبل عدة أشهر .

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت تداول القصة مع انتشار قصص الطلاق ، حيث انفصل عروسين كويتيين بعد 3 دقائق فقط من الزواج . ، واعتبرت هذه الزيجة بأنها الأقصر في تاريخ الكويت .

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن سيدة كويتية طلبت الطلاق فورا بعد انتهاء عقد القران واتمام مراسم زواجهما بعد أن تعثرت وهي في طريقها للخروج من قاعة المحكمة بصحبة زوجها .

وأوضحت وسائل الإعلام الكويتية أن السبب الطلاق كان بعدما سخر زوجها منها أثناء تعثرها بدلا عن مساعدتها على استعادة توازنها والنهوض من على الأرض ، والأكثر من ذلك وصفه لها ب " الغبية " .

وقد أثار تصرف الزوج ووصفه لعروسته بالغباء غضب الزوجة التي طلبت من القاضي ابطال عقد زواجهما فورا في نفس القاعة وقبل مغادرتهما .

وقد أثارت واقعة الطلاق هذه الكثير من الجدل وردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أبعضهم موقف وقرار العروس بينما استنكر البعض الآخر موقفها وقرارها الذي صدر في وقت الغضب .