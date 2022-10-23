كثيرون لا يعرفون بأن حفيدة الفنانة زبيدة ثروت هي فنانة شهيرة ومن أبرز نجوم الوسط الفني حاليا!.. لن تصدقوامن هي!

قطة السينما المصرية التى عشقها جماهير غفيرة واشتهرت منذ ان مثلت مع العندليب واشتهرت بعد ذلك وعشقها الجمهور ومن ثم مثلت العديد والعديد من الادوار، وخاضت أول تجاربها السينمائية في فيلم دليلة، والتي ظهرت به في دور صغير لم يستغرق سوى دقائق.

وكثيرون لايعلمون بأن الفنانة مي عز الدين هي حفيدة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، وقد فاجأت مي جمهورها بكشف صلة القرابة التى تجمع بينها وبين النجمة زبيدة ثروت، وذلك اثناء استضافتها فى برنامج انا والعسل.

واعترفت الفنانة مي عز الدين انها حفيدة الفنانة زبيدة ثروت ولكنها لم تذكر ذلك فى بداية اعمالها لكى تشتهر باعمالها وفنها فقط.

كما وذكرت زبيدة ثروت ان من يصلح ان يمثل حياتها فى عمل فنى سواء فيلم أو مسلسل، هي الفنانة مي عزالدين فهى أكثر ممثلة تقدر أن تؤدي دورها وسوف يبحثون عن سيناريو جيد لكتابة قصة حياة الفنانة