تحولت إلى عجوز بدينة.. إطلالة مفزعة ومخيفة للنجمة الجميلة سميرة توفيق!! لن تصدق ماذا حدث لها !

صُدم جمهور النجمة الشهيرة سميرة توفيق، عقب تداول صور لها من آخر ظهور بعد غياب دام سنوات طويلة عن الأضواء.



وتغيرت ملامح الفنانة اللبنانية سميرة توفيق في الصور التي ظهرت فيها بوزن زائد ووجه مليئ بالتجاعيد.الفنانة سميرة توفيق ولدت في لبنان عام 1935، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانيات ومن أهم أغانيها: "أسمر خفيف الروح"، "حسنك يا زين"، "أيام اللولو" وغيرها.



كما قدمت عددا من الأفلام أبرزها: "عتاب، أيام في لندن، فاتنة الصحراء، بنت عنتر، القاهرون، الاستعراض الكبير".



لقبت سميرة توفيق بسمراء البادية بسبب أدوراها التمثيلية وغنائها باللهجة البدوية في فترة السبعينات والتمنينات ولسه إسمها في قلوب جمهورها بسبب صوتها المميز.